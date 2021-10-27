В Украине рекордный урожай гречки — упадет ли цена на крупу?

В министерстве аграрной политики заявили, что сельхозпроизводители намолотили зерна гречки больше, чем рассчитывали. Сейчас пачка гречневой крупы стоит 40-50 гривен, а еще пару лет назад ее можно было купить почти в три раза дешевле.
Давайте разберемся, станет ли гречка снова дешевой и популярной, как это было несколько лет назад.
Урожай гречки действительно такой большой?
Смотря с чем сравнивать. Нынешний урожай гречки и правда рекордный — но всего за последние 3 года. Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что уже сейчас намолотили 107 тысяч тонн зерна. К концу года эксперты прогнозируют урожай на уровне 114 тысяч тонн.
Если сравнивать с 2019 годом, а тогда собрали 85 тысяч тонн гречки, то кажется, что цифра прилично подросла. Однако, еще в 2018 году урожай гречки был 137 тысяч тонн. То есть нынешний урожай хоть и большой, но не дотягивает до масштабов прошлых лет.
Количество посевных площадей с каждым годом сокращается: за десять лет как минимум втрое. Аграриям невыгодно выращивать гречку.
Собранного урожая гречки хватит для украинцев?
В министерстве агарной политики говорят, что гречки украинцам хватит сполна. Хотя по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, фонд потребления гречки в Украине на уровне 120 тысяч тонн. Это значит, что собранного урожая в 114 тысяч тонн немножко не хватит. И придется где-то докупать.
Есть и другое мнение. Кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорит, что годовая норма потребления гречки в Украине около 180 тысяч тонн, а совсем не 120 тысяч. И такой дефицит традиционно попытаются закрыть импортом.
Раньше Украина покупала гречку у россиян. Но в этом году они приостановили поставки. В каких объемах Украина будет закупать в Казахстане или Беларуси пока тоже не совсем понятно.
Что будет с ценой на гречку в магазинах?
Сложно сказать. Эксперты говорят, что цена на гречку падать точно не будет. В лучшем случае она останется стабильной, считает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. По его словам, так может продолжаться почти до Нового года, когда станут понятны окончательные объемы урожая и возможности импорта.
Кроме того, стоимость гречки зависит от цен на другие крупы. Если зерновые будут дорожать, то гречка тоже подрастет в цене.
Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой уверен, что причина роста цен на гречку только в недостатке самого зерна и больше ни в чем. А когда удастся решить эту проблему — сказать пока невозможно, резюмировал специалист.
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