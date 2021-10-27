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В Украине рекордный урожай гречки — упадет ли цена на крупу?

В Украине рекордный урожай гречки — упадет ли цена на крупу?

В министерстве аграрной политики заявили, что сельхозпроизводители намолотили зерна гречки больше, чем рассчитывали. Сейчас пачка гречневой крупы стоит 40-50 гривен, а еще пару лет назад ее можно было купить почти в три раза дешевле.

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Давайте разберемся, станет ли гречка снова дешевой и популярной, как это было несколько лет назад.

Урожай гречки действительно такой большой?

Смотря с чем сравнивать. Нынешний урожай гречки и правда рекордный — но всего за последние 3 года. Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что уже сейчас намолотили 107 тысяч тонн зерна. К концу года эксперты прогнозируют урожай на уровне 114 тысяч тонн.

Если сравнивать с 2019 годом, а тогда собрали 85 тысяч тонн гречки, то кажется, что цифра прилично подросла. Однако, еще в 2018 году урожай гречки был 137 тысяч тонн. То есть нынешний урожай хоть и большой, но не дотягивает до масштабов прошлых лет.

Количество посевных площадей с каждым годом сокращается: за десять лет как минимум втрое. Аграриям невыгодно выращивать гречку.

Урожай гречки действительно такой большой?

Инфографика: UCAB

Собранного урожая гречки хватит для украинцев?

В министерстве агарной политики говорят, что гречки украинцам хватит сполна. Хотя по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, фонд потребления гречки в Украине на уровне 120 тысяч тонн. Это значит, что собранного урожая в 114 тысяч тонн немножко не хватит. И придется где-то докупать.

Есть и другое мнение. Кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорит, что годовая норма потребления гречки в Украине около 180 тысяч тонн, а совсем не 120 тысяч. И такой дефицит традиционно попытаются закрыть импортом.

Раньше Украина покупала гречку у россиян. Но в этом году они приостановили поставки. В каких объемах Украина будет закупать в Казахстане или Беларуси пока тоже не совсем понятно.

Что будет с ценой на гречку в магазинах?

Сложно сказать. Эксперты говорят, что цена на гречку падать точно не будет. В лучшем случае она останется стабильной, считает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. По его словам, так может продолжаться почти до Нового года, когда станут понятны окончательные объемы урожая и возможности импорта.

Кроме того, стоимость гречки зависит от цен на другие крупы. Если зерновые будут дорожать, то гречка тоже подрастет в цене.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой уверен, что причина роста цен на гречку только в недостатке самого зерна и больше ни в чем. А когда удастся решить эту проблему — сказать пока невозможно, резюмировал специалист.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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