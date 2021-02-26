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В Украине хотят отменить двенадцать лет учебы в школе

В Украине хотят отменить двенадцать лет учебы в школе

Уже несколько месяцев в Украине ходят слухи о том, что Министерство образования собирается отменить
двенадцатилетнюю школу.

Однако и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет назвал эту новость ложной. По его словам, двенадцать классов отменять не будут, поскольку это международная практика, но могут пересмотреть сроки обучения, чтобы дети не заканчивали школу уже совершеннолетними.

Сейчас Министерство образования рассматривает все «за» и «против» двенадцатилетней программы обучения (учитывая стандарты Новой украинской школы), чтобы данная система образования была удобна преподавателям, родителям и детям.

Фото: infocenter-odessa.com

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