В трамвай без денег: кому выгоден безнал в одесском транспорте?

Оплату по безналу за проезд в общественном транспорте в Одессе планировали давно. Но безрезультатно – перевозчики как-то привыкли работать с наличными деньгами. Но все же новый способ рассчитаться за проезд решили запустить.

Первые валидаторы установлены в трамваях «Одиссей» и «Одиссей Max»: теперь здесь можно рассчитываться за проезд в безналичной форме. Как проект будет работать и кому выгоден, выясняла «Одесская жизнь».

Как это будет работать?

Расплатиться за проезд по безналу можно будет с помощью смартфона с блютузом. Для этого надо скачать мобильное приложение Transpod. К нему привязывается банковская карта.

– Вы покупаете билет, находясь дома, на остановке или в транспортном средстве. Потом валидируете его именно для этого маршрута с помощью блютуз-датчика, установленного в кабине водителя либо у кондуктора. Он замигает зеленым и пожелает вам счастливого пути – значит, билет ликвиден, или красным – значит, что-то пошло не так, – пояснил один из разработчиков приложения Transpod Николай Бучко.

В случае сбоя оплаты придется платить наличными. Но в «Одесгорэлектротрансе» заверили, что средства вернутся на счет. Если же поездка не совершена из-за аварии или задержки транспорта, по заявлению пассажира деньги тоже могут вернуть.

На добросовестность пассажиров пилотный проект не рассчитывает. Проверять оплату проезда специальными мобильными устройствами будут водители и контролеры.

Вопросы остаются

Пока что стоимость проезда при бесконтактной оплате будет такой же, как и обычно, – 5 гривен. Но в дальнейшем за платежи, возможно, будут брать комиссию – как при оплате коммуналки. Пассажиров предупредят об этом заранее. Комиссия вроде бы небольшая – 2-5%. Но все же непонятно, почему частная компания будет получать доход с оплаты проезда в городском транспорте и в чем тогда смысл введения бесконтактной оплаты, если выгоднее будет рассчитаться наличными?

В коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» утверждают, что получат выручку в полном объеме. Но пока неясно, кто понесет ответственность, если в EasyPay будут указаны неверные суммы.

Оплату же наличными кондуктору или водителю никто не отменял. Можно и проездной купить, причем в том же приложении.

В маршрутках бесконтактная оплата может работать по такому же принципу, но вопрос пока остается открытым.

Не путать с электронным билетом

К электронному билету, предполагающему ко всему прочему еще и контроль пассажирских потоков и доходы перевозчиков, бесконтактная оплата отношения не имеет. Короче говоря, такая себе полумера.

Это того стоит?

Через валидаторы покупалось 6,5-7% билетов на трамваях 21-го маршрута, где в виде эксперимента несколько месяцев назад тестировалась система. На эту цифру транспортники и ориентируются – но с ростом доли безналичных расчетов в дальнейшем.

На внедрение системы бюджетные деньги тратиться не будут. Закупку и монтаж датчиков взял на себя оператор финансовых и платежных сервисов EasyPay. Тендер при этом не проводился.