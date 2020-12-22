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В старину украшения защищали украинок и приносили удачу

В старину украшения защищали украинок и приносили удачу

Ювелирные украшения любит каждая женщина, и у каждой в заветной шкатулке есть золотые или серебряные изделия. Однако созданные промышленным способом, они вчистую проигрывают национальным украшениям, которые создавали и носили жительницы нашей страны сто или двести лет назад.

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Количество нагрудных украшений говорило о богатстве

В старину украшения носили «со смыслом»: считалось, что каждое из них защищает владелицу от сглаза или нечистой силы. Да и показываться на улице без мониста или сережек было просто неприлично. По качеству украшений можно было точно определить уровень жизни их владелицы: чем больше бус надето на шею, тем богаче девушка. К примеру, простые украинки носили всего две-три нитки, а вот богатые красавицы – до пятнадцати.

Двести лет назад украинки в части украшений мало чем отличались от наших современниц: каждая старалась собрать как можно больше бус и сережек, чтобы поразить соседок. Обычно аксессуары покупали к большим праздникам, и иногда на содержимое шкатулки юной модницы можно было купить дом.

Одним из самых красивых украшений была традиционная гуцульская згарда, которая сочетала христианские и языческие символы. Згарда считалась мощным оберегом и, как верили в старину, защищала от недоброго глаза и дарила удачу. Главным ее элементом были медные крестики, и чем их было больше, тем богаче считалась владелица. Немалое значение имела и застежка, которая представляла собой диск с изображением колеса. В колесе должно было быть только парное количество спиц, иначе хозяйку могла ждать беда.

украшение украинок згарда

Згарда считалась мощным оберегом

Очень популярными в позапрошлом веке в Украине были «писаные пацьорки». Эти украшения делали из стеклянных бусин, нанизывая их на нить. Женщины из зажиточных семей носили украшение, сделанное из муранского стекла, которое привозили из Венеции.

Медаль стала женским аксессуаром

В старину дамские аксессуары в Украине играли не только роль обычных украшений. Были и такие, что передавались из поколения в поколение и становились предметами семейной гордости. Например, дукач был, скорее, похож на медаль с бантом, чем на женское ожерелье. Впрочем, сначала он и был медалью, которой награждали казаков, отличившихся в походе. Вернувшись домой, они дарили дукачи женам или дочерям. Украшение считалось семейной реликвией, его носили на шее обязательно поверх других украшений и передавали из поколения в поколение.

украшение украинок дукач

Дукач был больше похож на медаль с бантом, чем на женское ожерелье

Изделия из бисера на территории нашей страны изготовляли еще во времена Киевской Руси, однако в моду они вошли в начале позапрошлого века. Сначала бисерные бусы стали носить на западе Украины, по соседству с Чехией, откуда и ввозили бисер. Одним из самых роскошных украшений была крыза – огромный воротник, сплетенный из разноцветного бисера. Богатые украинки надевали сразу несколько таких воротников разной ширины. А так как бисерные изделия довольно увесисты, дамам ради красоты приходилось терпеть кое-какие неудобства.

На Галичине очень популярным было нагрудное украшение гердан – две широких полосы из бисера, скрепленные медальоном. Узор был таким затейливым, что трудно было найти два одинаковых украшения. Сначала гердан был аксессуаром, как сейчас принято говорить, в стиле юнисекс, но позже мужчины уступили его дамам, и он стал атрибутом исключительно женского костюма. Считалось, что гердан – мощный оберег и его ни в коем случае нельзя было одалживать другому человеку или передавать в чужие руки.

украшение украинок гердан

Украшение гердан – мощный оберег

Казацкая серьга говорила о привилегиях

В Украине традиционные украшения носили не только женщины, но и мужчины. Казаки носили в ухе серебряную серьгу в форме полумесяца, которая считалась символом свободного человека. И это вовсе не было желанием покрасоваться. Если серьгу казак носил в левом ухе, это означало, что он один сын у матери. Серьга в правом ухе свидетельствовала, что казак является последним мужчиной в роду. А когда серьги надевали в оба уха, это говорило о том, что казак – единственный ребенок у родителей. Таких казаков, как правило, берегли в бою.

Кроме того, казацкая серьга выполняла роль своеобразного антисептика – ею обеззараживали воду, если ее приходилось пить из незнакомых источников.

Сережки предсказывали судьбу

Кроме нагрудных украшений, женщины в Украине очень любили серьги, и верили, что их звон отгоняет несчастья. Но не дай бог было владелице потерять одну серьгу – эта примета предсказывала большую беду.

Источники: 925.ua, gold.ua

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Ирина Сорокина
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