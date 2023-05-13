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В Рени продают изделия из соломы мастеров из Волыни

В Рени продают изделия из соломы мастеров из Волыни

Ренийский историко-краеведческий музей экспонирует выставку-продажу работ из соломки Марии Кравчук и ее сына Ивана, которые живут в селе Тулычев, что на Волыни.

Каким образом встретились юг и северо-запад Украины? И почему ренийцы покупают изделия мастеров, с которыми они лично не знакомы?

— Я познакомилась с творчеством Марии Кравчук на одном из международных культурных форумов еще в мирное время, она экспонировала свои работы из соломки, —  рассказывает директор Ренийского музея Галина Маратаева. – Это уникальная техника, которую она как учитель сельской школы передает своим ученикам. Увлекся этим творчеством и ее сын Иван. Когда началась война, Иван Кравчук пошел на фронт добровольцем. Пошел несмотря на то, что болеет, диабетом: он взял с собой в солдатский рюкзак пакет шприцев и инсулина. Воевал, сколько было сил. Сегодня Иван находится в госпитале, восстанавливает здоровье, а в промежутках между лечебными процедурами занимается своим любимым делом – плетением из соломки.

Изучая творчество семьи Кравчуков, ренийцы узнали, что пшеницу, овес, рожь и различные травы мастера выращивают самостоятельно — чтобы получить нужное качество сырья. От изделий – глаз не оторвать. 

Деньги, вырученные от продажи работ матери и сына, ренийцы переслали на лечение воина ЗСУ.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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