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В портах на Дунае углубляют дно

В портах на Дунае углубляют дно

По итогам 2022 года грузоперевалка в Измаильском порту увеличилась более чем в два раза, а в Ренийском — примерно в пять раз.

Такая статистика прозвучала в интервью и.о. председателя Администрации морских портов Украины Алексея Вострикова, которое он дал изданию «Порты Украины» в последних числах ушедшего года.

По информации АМПУ, порты на Дунае продолжают принимать суда — каждую неделю более 60 кораблей. Две трети из них заходят по гирлу Быстрое, которое принадлежит Украине. Это гирло может пропускать суда с осадкой до 5 метров. 

В Дунайском регионе втрое увеличено число лоцманов, в частности, задействованы специалисты из других областей. 

Если осадка больше пяти метров, суда проходят в украинские порты на Дунае  через румынский канал Сулина. 

Для обеспечения безопасности работы гаваней на реке в прошлом году было проведено дноуглубление в порту Измаил. В настоящее время АМПУ выполняет эксплуатационное дноуглубление в акватории морского порта Рени, планируемая дата завершения работ — второй квартал 2023 года.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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