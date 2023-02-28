В портах на Дунае углубляют дно

По итогам 2022 года грузоперевалка в Измаильском порту увеличилась более чем в два раза, а в Ренийском — примерно в пять раз.

Такая статистика прозвучала в интервью и.о. председателя Администрации морских портов Украины Алексея Вострикова, которое он дал изданию «Порты Украины» в последних числах ушедшего года.

По информации АМПУ, порты на Дунае продолжают принимать суда — каждую неделю более 60 кораблей. Две трети из них заходят по гирлу Быстрое, которое принадлежит Украине. Это гирло может пропускать суда с осадкой до 5 метров.

В Дунайском регионе втрое увеличено число лоцманов, в частности, задействованы специалисты из других областей.

Если осадка больше пяти метров, суда проходят в украинские порты на Дунае через румынский канал Сулина.

Для обеспечения безопасности работы гаваней на реке в прошлом году было проведено дноуглубление в порту Измаил. В настоящее время АМПУ выполняет эксплуатационное дноуглубление в акватории морского порта Рени, планируемая дата завершения работ — второй квартал 2023 года.