Выбираем качественный корм для питомца

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эти слова известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери как нельзя кстати подходят для наших четвероногих друзей. Кроме нашего внимания и любви они нуждаются в сбалансированном питании, которое будет насыщать их организм витаминами и полезными микроэлементами.

Если вы хотите, чтобы ваши питомцы были здоровы, обратите внимание на баркинг хедс для собак, этот корм является одним из самых популярных в Европе, в нем нет усилителей вкуса, ГМО-продуктов, только натуральное сырье. Изготавливают баркинг хедс в Великобритании, где следят за качеством продукции.

Только натуральные продукты

Так, при приготовлении корма для собак используются следующие продукты:

филе рыбы;

мясо птицы;

баранина;

белый и коричневый рис;

овсяная мука;

фрукты;

овощи;

растительные и животные жиры.

Обязательно наличие хондропротекторов – препаратов, которые применяются для лечения и профилактики болезней суставов.

Запомните, дешевый сухой корм изготавливают их отходов, костей, зерна, красителей, естественно, это рано или поздно отразится на здоровье питомца. Лучше немного переплатить и быть спокойным за самочувствие собачки. Тем более, что баркин хедс производят корм индивидуально для каждой породы собак, возраста и в разных фасовках. Более детально с ассортиментом можно ознакомиться, обратившись в интернет-магазин для животных, где вам помогут подобрать идеальный вариант для вашего питомца.

Определяем норму питания

Приверженцы натурального питания должны понимать, что вчерашний борщ или остатки картофельного пюре с котлетой питают организм, но не насыщают его витаминами, а для нормального развития собаки они просто необходимы. При их дефиците пес начинает болеть, может впадать в депрессию, отказывается от прогулок.

Чтобы восполнить этот пробел, они просто добавляют в рацион сухой корм вперемешку с натуральными продуктами. А этого делать нельзя. У собаки может наблюдаться ожирение. Хотя лишний вес можно набрать и на сухом корме, если хозяин не придерживается дозировки и считает, что лучше перекормить, чем недокормить.

Взрослого питомца достаточно кормить два раза в день – утром и вечером. Представителям крупных пород скармливают 500 г, средних пород – 350-450 г, мелких пород – 150-300 г сухого корма. Стоит учитывать и возраст. Так, если вашему псу больше 6 лет, процессы метаболизма в его организме замедляются, поэтому порция должна быть меньше.

Если собака охраняет частный дом, постоянно бегает по территории, порцию необходимо увеличить.

Для полноценного рациона важен не только корм, но и чистая вода. В сутки животное выпивает 30-50 мл воды на 1 кг веса. Если корм можно насыпать в миску два раза в день, то вода в поилке должна быть постоянно.