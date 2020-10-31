В одесском ТЮЗе устроили бал в честь Черного моря (фото)

День Черного моря в одесском Театре юного зрителя имени Олеши отметили необычно: в этот день здесь устроили бал в честь «самого синего в мире».

Дети рисуют море

Это была обширная программа, которая началась с представления работ юных одесских художников, самом младшему из которых — всего четыре года. Что рисовали дети? Конечно же, Черное море и его обитателей — такими, как они их видят. Рисунки вывешены и в фойе театра, и в одном из его залов. Эта «Картинная галерея Бала Черного моря» и дала старт празднику.

А праздник-бал — это большая программа: театр устроил его совместно с проектом ЕС-ПРООН «Усиление экологического мониторинга Черного моря: избранные мероприятия» (EMBLAS-Plus).

Юных художников премировали. Они получали в подарок книгу «Секреты Черного моря», недавно презентованную в Одессе и стали первыми зрителями предпремьерного показа необычного экологического спектакля «Бал Черного моря».

Половина королевства — за платье из мусора

Спектакль скоро может увидеть одесский зритель. Автор пьесы — одесский драматург Оксана Маслова. Это увлекательная сказка и для маленьких, и для больших — веселая, поучительная, «раскрывающая глаза» на все наши экологические проблемы. А еще она о том, что из мусора можно творить самые красивые и полезные вещи, зарабатывать на нем деньги, сохраняя при этом нашу природу.

…Принцесса готовится на бал, надеть, конечно же, нечего, несмотря на огромный гардероб, который занимает половину дворца. И Король-папа, дабы не слушать визгливый и бьющий по ушам децибелами плач дочери, дает согласие заплатить за новое платье половину королевства. Лишь бы принцессочке угодить!

Гардероб принцессы, между тем, живет своей жизнью: в нем вынужденно поселились особые беженцы: это обитатели моря, лесов и озер, для которых уже не осталось места в королевстве. Леса вырубили, озера осушили, море замусорили всевозможными отходами… Что остается? Конечно же, заработать на мусоре: зверушки создают для принцессы удивительное платье из отходов. И получают обещанную половину королевства. Ну а дальше сказка движется по своим законам: тут вам и Принц-иностранец, который уж точно знает, что делать с отходами и как заработать на них побольше денег, как навести экочистоту в королевстве и заполучить Принцессу в необыкновенном наряде. Ну а милейшее зверье благополучно вернется в возрожденную среду обитания.

Спектакль смотрится-слушается на одном дыхании, привлекает и необычностью сюжета с неожиданными поворотами, и режиссерскими находками (режиссер-постановщик — Виктория Алексеева). К тому же, это так ведь важно сегодня: поведать самым юным о проблемах экологии занимательно — с юмором, в сказочном обрамлении и яркой подаче.

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