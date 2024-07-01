В Одесской области прошли всемирные встречи болгарских СМИ

В разных странах мира работают около полусотни болгарских медиа. В первом форуме мировых болгароязычных СМИ приняли участие представители более 30 телевизионных медиа и печатных изданий.

Три главные задачи встречи

На встречу в Одесскую область прибыли болгарские журналисты из Болгарии, США и Кипра, остальные из соображений безопасности решили участвовать дистанционно.

Открыл встречу болгарских медиа в Одессе генеральный директор БТА Кирилл Вилчев.

— Проведение 19-й Всемирной встречи болгарских СМИ именно здесь, в Одессе, а также в Болграде и Измаиле, имеет три очень сильных месседжа. Во-первых — это искреннее сочувствие ко всем гражданам Украины, сочувствие к тем сотням тысяч болгар, которые живут в Одессе и в Одесской области. Второе — это то, что журналисты должны быть там, где нужны. Даже если эти события такие опасные, как война, бушующая в Украине.

Третье — это непрерывность. Здесь очень заметна преемственность поколений среди болгар, живущих в Бессарабии. Во многих местах можно увидеть памятные знаки выдающимся болгарам Христо Ботеву, Василию Априлову. Мы были в доме, где есть памятный знак Ивану Вазову — здесь он написал роман «Под игом». Побывали у памятника святым братьям Кириллу и Мефодию и мемориальной доски в Одесском университете, юридический факультет которого закончил болгарский писатель Алеко Константинов.

Об обмене преподавателями и студентами

Во встрече также принял участие ректор Софийского университета Георгий Вилчев, который встретился с руководством Национального университета имени Мечникова.

— Сейчас мы на стадии согласования меморандума о совместной деятельности — договорились работать в сфере обмена преподавателями, студентами, в сфере совместных научных проектов и публикаций. Софийский университет является частью европейской университетской сети, в которой создаются альянсы европейских университетов, и это также будет очень полезным для наших коллег и партнеров из Украины.

Вечером журналисты также побывали на концерте в Одесской опере, правда, с перерывом из-за авианападения.

Болградская гимназия нуждается в преподавателях из Болгарии

В Болграде участники посетили Спасо-Преображенский собор и встретились с руководителями Болградской гимназии «Георгий Раковский». Его директор Снежана Скорич рассказала о деятельности и хороших результатах работы, но подчеркнула необходимость делегировать преподавателей из Болгарии для обучения гимназистов, как это было несколько лет назад. Обсуждение было прервано очередным сигналом тревоги, из-за чего все участники перешли в укрытие.

Как отметила Снежана Скорич, ученики проводят здесь значительную часть учебного процесса.

Встреча в Болграде завершилась возложением цветов к памятнику Георгию Раковскому.

В Измаиле всех объединила «Святая София»

Третья встреча состоялась в Измаильском государственном гуманитарном университете, где его ректор Ярослав Кичук выразил готовность к сотрудничеству с коллегами из Болгарии. Перед памятником Христо Ботеву состоялось возложение цветов.

Председатель Измаильского болгарского общества «Святая София» Николай Иванов рассказал о важном событии:

— Болгарские общества в Измаиле объединились в одно — в свое время их было пять. Все собрались под крылом общества «Святая София», охватывающего деятельность Измаила и Измаильского района.

Единство — это сила, поэтому мы объединились и призываем все болгарские общества быть вместе, чтобы быть сильнее. Эта встреча очень важна, ведь так болгарские журналисты смогут рассказать о нас без манипуляций и показать реальную жизнь в Украине.

Как поддержать культурные учреждения и СМИ?

Председатель Агентства по делам болгар за рубежом Райна Манджукова также приняла участие во встрече.

— Понятно, что должно быть постановление Совета министров Болгарии о финансировании болгарских СМИ вроде такого, которое есть для школ с преподаванием болгарского языка. Когда-то мы объединили государственные институты и общественную власть и пришли к постоянному финансированию таких школ за рубежом.

Сейчас Агентство делает серьезные шаги по возможности принятия такого постановления и для культурных учреждений. Ведь стоит отметить, что болгарских коллективов, культурных центров за рубежом уже более тысячи.

Так же хотелось бы, чтобы мы начали двигаться в медийном направлении. У нас уже достаточно материала для того, чтобы представить анализ болгарских СМИ за рубежом — сколько их и как они финансируются. Где-то помогает государство, где они издаются. Но в большинстве случаев это самоокупаемые издания, которые нуждаются в помощи.

Итак, всемирные встречи болгарских СМИ завершены и намечены новые пути для перспектив.