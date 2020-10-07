В Одессе резко подорожал сахар – что случилось?

На днях в продуктовых магазинах Одессы заметно выросла цена на сахар. Прогнозируют эксперты и ценовой скачок на хлебобулочные изделия. Ожидает ли одесситов дальнейший рост цен на продукты первой необходимости?

Прогноз по сахару: что будет дальше?

За последние дни сахарные предприятия Украины подняли цены более чем на 2 тыс. гривен за тонну. Соответственно – немедленно подскочила цена на сахар и в магазинах. Уже сегодня на прилавках одесских супермаркетов стоимость килограмма сладкого порошка выросла с 13 до 17 гривен. А в некоторых магазинах количество отпускаемого сахара ограничено – больше 5 килограмм в одни руки не дают.

Эксперты объясняют ценовой скачок уменьшением площадей посевов сахарной свеклы. В этом году по сравнению с прошлым они сократились на 5%. Кроме того, негативно повлиял на урожай недостаток влаги.

Впрочем, как уверяют аналитики Национальной ассоциации «Укрсахар», рост цен на сладкий продукт – явление временное. В октябре заработала большая часть сахарных заводов страны, и это должно повлиять на ценовую ситуацию.

Но в дальнейшем, считают аналитики, при увеличении засушливости климата посевные площади под свеклой могут сокращаться.

На очереди – хлеб?

До конца года, утверждают во Всеукраинской ассоциации пекарей, потребителей ожидает повышение цен на хлеб. Причины: рост стоимости пшеницы, сахара, подсолнечного масла и других ингредиентов. Способствует ценовому скачку и девальвация гривни – практически на 20% с начала 2020 года.

– С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь – на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло, – отметил вице-президент Ассоциации Юрий Дученко.

К тому же, по его словам, на 20% подорожали упаковка и энергоносители, из-за обесценивания гривни выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования. К дополнительным расходам привели и карантинные меры безопасности из-за COVID-19.

О том, что хлеб будет дорожать, эксперты заявляли еще в июне. По прогнозу руководителя Союза украинского селянства Ивана Томича, до конца года цена на хлеб должна возрасти на 30%.

Фото: Delo.ua