В Одессе подорожает отопление: какой будет цена?

В Украине основные тарифы на коммуналку могут вырасти до 75% — в зависимости от региона. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В частности, по его мнению, нам стоит готовиться к новым тарифам на отопление и горячую воду.

Платежки за тепло увеличатся вполовину

С началом отопительного сезона эксперты ожидают роста тарифов на тепло и горячую воду — по разным городам Украины от 40 до 70%. По подсчетам Союза потребителей коммунальных услуг, в Одессе речь пойдет о повышении на 56%.

Причина — отмена предельной цены на газ, а также необходимость формирования новых цен на топливо предприятиями теплокоммунэнерго. Потому что большинство из них формировали свои тарифы, еще когда газ стоил 5-5,5 гривни за кубометр. Сейчас он дороже семи гривен. Изменить ситуацию в корне поможет только модернизация энергетической системы Украины.

— Энергетическая система Украины глубоко монопольная. Монополист всегда либо частный, либо государственный. Как мы говорим, снимает с рынка пенку. То есть снимает максимальную цену, которую только может выдержать потребитель бытовой и промышленный, — считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По мнению экспертов, новые цены на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.

Ранее мы разбирались, как новый закон о ЖКХ повлияет на тарифы на коммуналку.

Какой будет цена на отопление в Одессе?

Стоимость за тепло в Одессе будет приблизительно такой:

отопление для «однушки» в среднем будет стоить около 2000 гривен;

для двухкомнатной (63 кв. м) — 3150 гривен;

для трехкомнатной (80 кв. м) — 4000 гривен.

Газ пока в подвешенном состоянии

Главная газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» временно отменила месячные тарифы на голубое топливо: они стали невыгодными из-за рекордных за последние 13 лет цен на газ в Европе. Последний месячный тариф составил 13,13 гривни за куб и оказался невостребованным среди потребителей.

«Компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодня не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям «Месячного», — говорится в заявлении «Нафтогаза».

При этом все клиенты, которые выбрали своим поставщиком госкомпанию, как и прежде, будут пользоваться годовым тарифом. Он составляет 7,96 гривни за кубометр.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как будут изменяться тарифы на отопление и горячую воду.