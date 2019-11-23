В Одессе открывают Южный отдел Украинского института памяти: чем он будет заниматься

Главой отдела Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти на конкурсной основе стал профессиональный историк, одесский евромайдановец, активист, участник АТО Сергей Гуцалюк. По сути, это филиал УИНП, подобные есть во многих других областях Украины. Наш, одесский, только-только создан. У него даже нет пока своего помещения.

Встречаемся с Сергеем в Ветеранском хабе (Veterans hub), который расположился в здании Южноукраинского национального педагогического университета. Там многолюдно: идет дискуссия «Я — ветеран», а я решила пообщаться с новоназначенным главой Южного отдела института нацпамяти до того, как организация будет представлена официально. Произойдет это, кстати, 29-30 ноября.

О «белых пятнах» и современной подаче

— Сергей, примите поздравления, вы теперь официально «при должности», вас уже называют «одесским Вятровичем». Ну и первый, а, собственно, главный вопрос: чем будет заниматься Южный межрегиональный отдел УИНП?

— Южный межрегиональный отдел объединяет не только Одесскую область, но и Николаевскую, Херсонскую, Крым. Мне не хотелось бы употреблять слова «задачи и цели». Мы будем стараться подавать историю нашего края популярно, как говорится, «без брома и нафталина», но обязательно с непосредственным участием профессиональных историков, исследователей. Собственно, будем стремиться к этому изо всех сил. Причем, речь идет о «подаче» истории всех народностей, которые здесь жили и живут.

— Звучит все это замечательно. Вопрос — как именно? Что значит «популярно» в данном конкретном случае?

— Если очень упрощенно, то делать это так, чтобы было интересно, современно. Как минимум, увлекательно. У нас ведь и лозунг такой — «Делаем историю популярной!». Сами посудите: мультик «Історія України — повна і безкомпромісна, без прикрас і попси», выпущенный Министерством культуры, молодежи и спорта Украины, набирает сотни и сотни тысяч просмотров. А все почему? Создатели подошли к делу очень и очень творчески. Вот и мы будем стремиться к этому. Особенно это касается студентов, прежде всего, будущих профессиональных военных.

— А конкретней?

— Мы сейчас создаем свой сайт, страницы в соцсетях, знакомим людей с настольными играми «Украинская революция» и другими, демонстрируем документальные и художественные фильмы. Да и просто будем проводить фестивали, вечеринки, живые дискуссии, реконструкции. В планах — создание собственных телероликов, интерактивных игр. Главное для нас сделать так, чтобы наша собственная история стала доступной, понятной, близкой. Да и много «белых пятен» хотелось бы заполнить. Есть столько достойных интереснейших исторических имен, связанных с Одессой и другими городами юга Украины, о которых мало кто слышал. Почему бы о «вычеркнутых» или «переиначенных» в свое время по понятным причинам людях и событиях не сделать по небольшому, но очень увлекательному ролику, от которого «не оторваться»?

Это модно!

Так получилось, как рассказывает Сергей, что зачастую даже многие наши экскурсии по городу, по тем же дворикам и улочкам, несут на себе флер увлекательного мифа, зачастую никак не соответствующего реальности. Турист слушает — восторгается. Но ведь так же увлекательно можно подавать историю Одессы украинской, которая, кстати, насчитывает и множество развеселых, почти невероятных, даже мистических страниц, а не только боль и трагедию.

— Мы хотим предложить хороший, качественный, конкурентный продукт, а не какие-то сухие лекции, которые надо тем же школьникам или студентам «отбыть», как повинность. Надеемся, что нам даже удастся разработать компьютерные игры по истории юга Украины. Вот мы с вами находимся в Ветеранском хабе. Знаете, сколько прекрасных ребят сюда приходят! У них много идей, в том числе и связанных с программированием, много проектов исключительно исторического направления. Историческая память — слишком емкое понятие, понимаю. А все что касается ее, должно быть модным, как это делается и создается в сейчас в других странах. Вот в чем мы и видим нашу главную задачу. И дай нам Бог ее реализовать!

Беседовала Мария Котова

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