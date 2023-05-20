Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на старинный дом прилепили нелепую мансарду (фотофакт)

В Одессе на старинный дом прилепили нелепую мансарду (фотофакт)

Жители города возмущены тем, что над столетним зданием, у которого обваливается фасад, надстроили современную, иную стилистически, мансарду.

Мансарду одесситы заметили на доме по адресу Каретный переулок, 4. Появилась она над зданием, построенным в 1902 году и и известном как доходный дом Балицкого.

Снимок мансарды опубликовал в facebook-группе «Моя Одесса» одессит Борис Гройсман.

мансарда Одесса, Каретный переулок, 4

В комментариях жители города особенно возмущены тем, что внешний вид старинного, с разрушающимся фасадом, дома никак не соотносится с новенькой и совершенно не вписывающейся стилистически, мансардой.

Еще люди высказали мнение, что такие мансарды надо строить после ремонта фасада дома. И использовать подобающие материалы, а не белую вагонку, которая только уродует здание. 

И пока кто-то строит себе новые мансарды, жильцы нижних этажей этого дома вынуждены накрывать свои балконы сетками, чтобы защитить их и себя от падающей штукатурки. 

Кстати, мансарду построили примерно 10 лет назад, но она не бросалась в глаза, потому что была скрыта за деревьями, которые сейчас снесли. 

Тем более, что Каретный переулок не самый популярный маршрут для прогулок.

Но сейчас, без деревьев, этот архитектурный “шедевр” буквально заставляет течь слезы из глаз у тех, кому непосчастливилось его увидеть.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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