В Одессе гололед: как не травмироваться и где окажут помощь?

Сегодня в Одессе сложные погодные условия, и местами достаточно скользко. Одесские медики напоминают горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города.
Как не травмироваться на льду
- При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.
- Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.
- Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.
- Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не торопясь, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.
- Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается.
- На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.
- Руки при ходьбе нельзя держать в карманах – это увеличивает вероятность травм при падении. При спускании по лестнице держитесь за перила.
- Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.
- Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.
- Если через некоторое время после падения почувствовали головную боль или суставы, тошноту, если возникли отеки – срочно обратитесь в травмпункт.
Травмпункты Одессы: адреса
Травматоогическую помощь в Одессе окажут по таким адресам:
Суворовский район
- консультативно-диагностический центр №29 (круглосуточно), пр-т Добровольского, 100;
- городская клиническая больница №11 (круглосуточно), ул. Ак. Воробьева, 5.
Приморский район
- Городская больница №5 (круглосуточно), Лидерсовский бульвар, 11.
Малиновский район
- городская клиническая больница №10 (круглосуточно), ул. Маршала Малиновского, 61;
- городская клиническая больница №1 (круглосуточно), ул. Мясоедовская, 32.
Киевский район
- городская больница №8 (травм. кабинет с 08:00 до 14:00 в рабочие дни), Фонтанская дор., 110;
- консультативно-диагностический центр №20 (травм. кабинет с 08:00 до 18:00 в рабочие дни), ул. Левитана, 62.