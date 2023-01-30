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В Одессе гололед: как не травмироваться и где окажут помощь?

В Одессе гололед: как не травмироваться и где окажут помощь?

Сегодня в Одессе сложные погодные условия, и местами достаточно скользко. Одесские медики напоминают горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города.

Как не травмироваться на льду

  • При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.
  • Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.
  • Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.
  • Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не торопясь, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.
  • Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается.
  • На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.
  • Руки при ходьбе нельзя держать в карманах – это увеличивает вероятность травм при падении. При спускании по лестнице держитесь за перила.
  • Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.
  • Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.
  • Если через некоторое время после падения почувствовали головную боль или суставы, тошноту, если возникли отеки – срочно обратитесь в травмпункт.

Травмпункты Одессы: адреса

Травматоогическую помощь в Одессе окажут по таким адресам:

Суворовский район

  • консультативно-диагностический центр №29 (круглосуточно), пр-т Добровольского, 100;
  • городская клиническая больница №11 (круглосуточно), ул. Ак. Воробьева, 5.

Приморский район

  • Городская больница №5 (круглосуточно), Лидерсовский бульвар, 11.

Малиновский район

  • городская клиническая больница №10 (круглосуточно), ул. Маршала Малиновского, 61;
  • городская клиническая больница №1 (круглосуточно), ул. Мясоедовская, 32.

Киевский район

  • городская больница №8 (травм. кабинет с 08:00 до 14:00 в рабочие дни), Фонтанская дор., 110;
  • консультативно-диагностический центр №20 (травм. кабинет с 08:00 до 18:00 в рабочие дни), ул. Левитана, 62.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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