В Одессе гололед: как не травмироваться и где окажут помощь?

Отчего болит спина? Если у вас стала постоянно болеть спина или вы вдруг заметили за собой привычку сутулиться – это могут быть признаки спондилопатии – распространенной патологии позвоночника. Отчего она возникает, какой бывает и как можно с ней бороться, рассказал ортопед-травматолог высшей категории Юрий Шимон. ПОДРОБНЕЕ

Масло, творог, молоко: как проверить их качество? В Украине участились случаи фальсификации молочной продукции. Подделывают обычно те продукты, которые пользуются наибольшим спросом: творог, масло, молоко. Как же отличить доброкачественный продукт от подделки? Для этого не обязательно иметь дома целую лабораторию – проверить качество можно и домашними методами. ПОДРОБНЕЕ

Генератор для дома за деньги мэрии: как компенсировать покупку из бюджета? Во время уже привычных отключений света, которые длятся до нескольких суток, обычным пауэрбанком не обойтись. В ход пошли генераторы, портативные зарядные станции и даже самодельные приборы для накопления электроэнергии. Ажиотаж спровоцировал поднятие цен – иногда в несколько раз, однако и это людей не останавливает: спрос есть, а поставку некоторых позиций уже нужно ожидать от двух недель до двух месяцев. ПОДРОБНЕЕ