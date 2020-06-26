В Одеській області з’явилося сучасне обладнання для професійного вимірювання рівня глюкози в крові

За даними Міжнародної діабетичної федерації та Всесвітньої організації охорони здоров’я, захворюваність на цукровий діабет у світі зросла у чотири рази за останні 30-40 років та сягнула рівня пандемії ХХІ століття.

Якщо у 1980 році на цукровий діабет хворіли 108 мільйонів людей, то у 2019 ця кількість становила близько 463 мільйонів, а до 2045 року сягне 700 мільйонів. Україна не є винятком: з кожним роком усе більше українців потребують якісного лікування та допоміжних інструментів у контролі над захворюванням. Відтепер в Одеській області з’явилося медичне обладнання, що дозволяє точно контролювати рівень глюкози у крові і таким чином скоригувати лікування та запобігти ускладненням, спричиненим цукровим діабетом. Обладнання для лікарень закупила компанія Novo Nordisk Україна.

В Україні за різними даними близько 3,5 мільйона людей із діабетом, однак знають про свій діагноз лише 1,2 мільйона. На щастя, існують сучасні методи діагностики та лікування, що значно полегшують життя з діабетом. Якщо вчасно діагностувати та адекватно лікувати захворювання, можна жити повноцінним життям, незважаючи на цукровий діабет. Дуже важливо при цьому постійно слідкувати за рівнем цукру в крові, адже занадто високий чи занадто низький рівень цукру може спричиняти важкі ускладнення для всіх органів та систем, а у найтяжчих випадках призвести до коми та навіть смерті. Тому люди з цукровим діабетом вимушені декілька разів на день колоти пальці та вимірювати цукор у крові вручну. На жаль, ці виміри не дають всю інформацію про стан здоров’я, оскільки рівень цукру може коливатися тоді, коли вимірювання вручну неможливе. Наприклад, вночі, рано вранці під час сну або під час фізичних навантажень.

Тепер у людей із діабетом в Одеській області є можливість дізнатися рівень цукру в крові протягом усієї доби та змінити лікування, якщо це буде необхідно за результатами діагностики. Система, яка дозволяє це зробити, називається iPro2 та являє собою датчик, який призначений для постійного автоматичного визначення глікемії — рівня глюкози в крові. Моніторинг дозволяє розуміти характер змін рівня цукру в крові протягом доби і у такий спосіб виявляти наявні перешкоди на шляху до компенсації цукрового діабету (стану, коли показники глюкози в крові людини із діабетом не відрізняються від показників здорової людини). Вчасно зрозумівши, що відбувається з організмом пацієнта, лікар зможе оперативно скоригувати курс лікування і уникнути можливих ускладнень. Традиційне вимірювання рівню цукру в крові не дає таких розгорнутих даних, тому значно обмежує людину у прагненні жити повноцінно.

Дослідження за допомогою моніторингової системи можна робити людям із діабетом 1 і 2 типу. Воно займає до 6 днів і проводиться під контролем лікаря. Спеціаліст прикріплює маленький пристрій до сенсора та проводить людині з діабетом мінімальний інструктаж. Завдання пацієнта у наступні дні — фіксувати самопочуття у щоденник або мобільний додаток. За результатами моніторингу визначаються подальші кроки: якщо показники в нормі, то лікування можна продовжувати; а якщо ні, то лікар підбере нову схему лікування.

Системи моніторингу та сенсори для лікарень у Дніпропетровській області забезпечила данська фармацевтична компанія Novo Nordisk. Близько 100 років компанія займається лікуванням цукрового діабету. Усі ці 100 років Novo Nordisk допомагала людям із діабетом жити повноцінним життям, маючи на меті перемогти цукровий діабет у майбутньому. У 2020 році компанія оголосила про нову стратегію соціальної відповідальності, у якій заявила, що має конкретний намір перемогти цукровий діабет. Для цього Novo Nordisk фокусується на трьох пріоритетах: вкладає в інновації та з часом прагне зробити діабет виліковним; працює над тим, щоб забезпечити доступ до інсулінів для найширшого кола пацієнтів; займається профілактикою захворювання.

Амбітні плани Novo Nordisk щодо подолання захворювання розділяє і завідувачка відділення ендокринології КНП “Одеська обласна клінічна лікарня” Одеської обласної ради” лікар-ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук Олена Петросян. Тільки по Одесі наразі налічується близько 40 тисяч людей із діабетом. До того ж, вважається, що недіагностованих та невиявлених випадків втричі більше. При цьому кожен рік відзначається зростання в усіх категоріях: як серед дітей (це здебільшого перший тип діабету), так і серед дорослих (переважно другий тип). Олена Петросян сподівається, що системи моніторингу допоможуть зупинити зростання кількості і тяжкості ускладнень діабету, а пацієнтам дадуть можливість досягти компенсації:

Безперервний моніторинг глюкози — метод обстеження та контролю цукрового діабету, який стає дедалі популярнішим, — пояснює Олена Віталіївна. — Він здійснюється за допомогою спеціального апарату, який за останні роки достатньо широко впроваджується в медичну ендокринологічну практику. Вимірювання здійснюються щоп’ять хвилин, тобто такого рівня дослідження значно інформативніші ніж, наприклад, 4-5 разові вимірювання рівня глюкози за допомогою глюкометра.

Моніторинг допомагає виявити коливання глюкози в крові та побачити тенденції її змін, які могли залишитися без уваги при використанні інших методів дослідження. Так, між вимірюваннями глюкометром проходить досить багато часу, протягом якого легко упустити гіпоглікемії, зростання рівня глюкози після їжі, які пацієнт, як правило, не відчуває. Також стає можливою реєстрація тих рівнів цукру, які виникають після фізичних навантажень, після стресу — тобто ті моменти, які майже не фіксуються глюкометром.

Олена Петросян зазначає, що велике значення має дослідження глюкози крові протягом доби або кількох діб у доскональному обстеженні вагітних жінок із діабетом:

Це дуже вважливий момент, адже у такий спосіб ми можемо попереджати ризики виникнення макросомії плода (великого плода) у вагітних або інші ускладнення вагітності та пологів.

Завідувачка ендокринологічного відділення говорить, що це тільки невеликий перелік тих переваг, який дає обстеження за допомогою системи моніторингу. Такого обладнання в обласній лікарні ще не було. Втім, фахівці працювали з пацієнтами, які мають власні індивідуальні апарати моніторингу, тому вже вміють з ними працювати. До того ж, уже найближчим часом фахівці відділення пройдуть інтерактивне онлайн-навчання по роботі з системами моніторингу.

Планується, що пацієнти зможуть проходити моніторинг в умовах стаціонару, адже дослідження вимагає безперервного контролю лікаря і корекції схеми лікування протягом моніторингу. Лікар дивиться на коливання глюкози та аналізує результати кожного наступного дня. Щоб пройти моніторинг, пацієнту необхідно мати направлення на госпіталізацію та відповідне призначення лікаря.

Можливість проходити добовий моніторинг для тих, хто живе з діабетом, — це великий крок на шляху до компенсації та контролю життєво важливих показників.

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