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В календарь прививок вводят еще одну вакцинацию

В календарь прививок вводят еще одну вакцинацию

В украинский календарь прививок вводят вакцинацию от пневмококковой инфекции.

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Вакцина также включена в календарь прививок всех 27 стран-членов Евросоюза. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это необходимая процедура, которая сможет предотвратить высокую смертность, особенно среди детей.

– Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 1,6 миллиона летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний, около 50% из них – среди детей до 5 лет, – сообщил Виктор Ляшко.

Вакцину планируют ввести в календарь прививок уже в 2022 году.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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