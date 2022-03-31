Новости Одессы и Одесской области

В каких магазинах, аптеках и АЗС можно снять деньги с карты (список)

В каких магазинах, аптеках и АЗС можно снять деньги с карты (список)

Банковская система в Украине продолжает работать с небольшими ограничениями. Банкоматы тоже работают и, по возможности, пополняются деньгами. Но, кроме банкоматов, теперь снять деньги можно в некоторых торговых сетях. Публикуем их список.

Никаких запретов на безналичные расчеты в Украине Национальный банк не устанавливал. Банковская система работает, расчеты картами проходят, работают платежные терминалы. Можно пополнять безналичный мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги и проводить безналичные переводы средств.

Снятие наличной гривны со счетов

Со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн. в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.

Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить ее на предприятиях торговли.

Альтернативные методы снятия наличной гривны

Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).

Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться).

Супермаркеты и магазины

  • АТБ-Маркет (6 000 грн)
  • Сельпо (6 000 грн)
  • Фора (6 000 грн)
  • FOZZY (6 000 грн)
  • VARUS (6 000 грн)
  • NOVUS (до 500 грн)
  • ROSHEN (до 500 грн)
  • ЛотОК (6 000 грн)
  • Thrash! (6 000 грн)
  • Точка (6 000 грн)
  • Семь23 (до 2 000 грн)
  • EVA (до 2000 грн)

Сети АЗС

  • ОККО (6 000 грн)
  • Укрнафта (до 5 000 грн)
  • БРСМ-Нефть (до 500 грн)
  • WOG (6 000 грн)

Аптеки

  • Белая ромашка (6 000 грн)
  • Аптека Доброго Дня
  • Аптека АНЦ (6 000 грн)
  • Аптека Копейка
  • Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
  • Аптека оптовых цен
  • МедСервис (6 000 грн)
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить