В каких магазинах, аптеках и АЗС можно снять деньги с карты (список)

Банковская система в Украине продолжает работать с небольшими ограничениями. Банкоматы тоже работают и, по возможности, пополняются деньгами. Но, кроме банкоматов, теперь снять деньги можно в некоторых торговых сетях. Публикуем их список.
Никаких запретов на безналичные расчеты в Украине Национальный банк не устанавливал. Банковская система работает, расчеты картами проходят, работают платежные терминалы. Можно пополнять безналичный мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги и проводить безналичные переводы средств.
Снятие наличной гривны со счетов
Со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн. в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.
Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить ее на предприятиях торговли.
Альтернативные методы снятия наличной гривны
Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).
Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться).
Супермаркеты и магазины
- АТБ-Маркет (6 000 грн)
- Сельпо (6 000 грн)
- Фора (6 000 грн)
- FOZZY (6 000 грн)
- VARUS (6 000 грн)
- NOVUS (до 500 грн)
- ROSHEN (до 500 грн)
- ЛотОК (6 000 грн)
- Thrash! (6 000 грн)
- Точка (6 000 грн)
- Семь23 (до 2 000 грн)
- EVA (до 2000 грн)
Сети АЗС
- ОККО (6 000 грн)
- Укрнафта (до 5 000 грн)
- БРСМ-Нефть (до 500 грн)
- WOG (6 000 грн)
Аптеки
- Белая ромашка (6 000 грн)
- Аптека Доброго Дня
- Аптека АНЦ (6 000 грн)
- Аптека Копейка
- Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
- Аптека оптовых цен
- МедСервис (6 000 грн)