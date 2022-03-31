В каких магазинах, аптеках и АЗС можно снять деньги с карты (список)

Банковская система в Украине продолжает работать с небольшими ограничениями. Банкоматы тоже работают и, по возможности, пополняются деньгами. Но, кроме банкоматов, теперь снять деньги можно в некоторых торговых сетях. Публикуем их список.

Никаких запретов на безналичные расчеты в Украине Национальный банк не устанавливал. Банковская система работает, расчеты картами проходят, работают платежные терминалы. Можно пополнять безналичный мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги и проводить безналичные переводы средств.

Снятие наличной гривны со счетов

Со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн. в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.

Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить ее на предприятиях торговли.

Альтернативные методы снятия наличной гривны

Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).

Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться).

Супермаркеты и магазины

АТБ-Маркет (6 000 грн)

Сельпо (6 000 грн)

Фора (6 000 грн)

FOZZY (6 000 грн)

VARUS (6 000 грн)

NOVUS (до 500 грн)

ROSHEN (до 500 грн)

ЛотОК (6 000 грн)

Thrash! (6 000 грн)

Точка (6 000 грн)

Семь23 (до 2 000 грн)

EVA (до 2000 грн)

Сети АЗС

ОККО (6 000 грн)

Укрнафта (до 5 000 грн)

БРСМ-Нефть (до 500 грн)

WOG (6 000 грн)

Аптеки

Белая ромашка (6 000 грн)

Аптека Доброго Дня

Аптека АНЦ (6 000 грн)

Аптека Копейка

Аптека 9·1·1 (6 000 грн)

Аптека оптовых цен

МедСервис (6 000 грн)