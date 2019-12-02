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Новости Одессы и Одесской области

В этот день в Одессе: место для строительства Одессы выбрал Хосе де Рибас

В этот день в Одессе: место для строительства Одессы выбрал Хосе де Рибас

В 1800 году, 2 декабря, в Санкт-Петербурге умер Хосе де Рибас, один из основателей и первый устроитель Одессы.

Первый одессит. Дон Хосе Паскуаль Доминик де Рибас

Дон Хосе Паскуаль Доминик де Рибас

Жизнь де Рибаса — от рождения и до смерти — полна загадок. Не представляется возможным назвать даже точную дату рождения будущего адмирала. Известно только, что на свет он появился в Неаполе, в семье, принадлежавшей к знатному ирландско-каталонскому роду. В юности де Рибас получил блестящее образование, выучил несколько языков и хорошо разбирался в инженерном деле.

Познакомившись в Ливорно с графом Алексеем Орловым, де Рибас попал на русскую службу. А то что он надежно выполнял секретные поручения как самого графа, так и императрицы, только прибавило ему высочайшего доверия. В 1793 году, когда де Рибас получил чин вице-адмирала, Екатерина II поручила ему выбрать место для будущего города на берегу Черного моря. Новоиспеченный вице-адмирал предложил место, где стоял завоеванный им Хаджибей, и 27 мая 1794 года был назначен начальником гавани строящегося города.

После смерти Екатерины де Рибас перебрался в Санкт-Петербург. Прожил в столице он всего три года, а его смерть в 49-летнем возрасте от странной и внезапной болезни вызвала определенные подозрения. Учитывая, что Дерибас принимал участие в заговоре против Павла I, напрашивался вывод, что его кончина вовсе не была случайной. Подозрение вызывало также и то, что у постели больного адмирала до самого последнего дня неотлучно находился один из заговорщиков — граф Пален.

Еще при жизни о де Рибасе ходило множество самых неприятных слухов. Рассказывали, что он занимался казнокрадством и злоупотреблениями разного рода, а о его его кутежах и загулах слагали легенды. Однако в памяти потомков де Рибас навсегда остался как победитель турок и первый устроитель Одессы. Его имя увековечено в названии всемирно известной улицы Одессы — Дерибасовской, которая с гордостью носит это имя уже более 200 лет.

Фото: i.arts.in.ua, zabytki.in.ua

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