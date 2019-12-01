В декабре львам советуют чаще общаться с родными, а близнецам – больше отдыхать

ОВЕН. В декабре звезды рекомендуют Овнам немного снизить активность, чтобы не попасть в больницу с переломом или ушибами конечностей. Ситуации могут быть самыми непредсказуемыми. В первую очередь берегите голову. Также в декабре не исключены боли в суставах. Отнеситесь к состоянию своего здоровья со всей ответственностью.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют избегать сквозняков, чтобы потом не лечить ангину или простуду. Именно эти заболевания могут настигнуть в неподходящий момент, выбив из колеи. При малейших признаках заболевания отправляйтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь найти время для отдыха. Не нужно изводить себя до полного изнурения. Что касается закаливающих водных или тепловых процедур, то перед их проведением нужно проконсультироваться с врачом-физиотерапевтом. Иначе только навредите своему организму.

РАК. Звезды рекомендуют всеми силами бороться с бессонницей, которая может негативно сказаться на общем самочувствии. Но для этого не обязательно глотать горстями снотворное. Лучше привести в порядок нервную систему и по возможности исключить стрессы.

ЛЕВ. Побольше уделяйте внимание своему здоровью, чаще общайтесь с близкими людьми. Это поддержит ваше психологические состояние в норме. Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе, делайте физзарядку и укрепляйте иммунитет.

ДЕВА. Звезды настоятельно рекомендуют избегать переутомления, как физического, так и психического. Постарайтесь употреблять витаминизированную пищу. Не лишним будет записаться в бассейн. Особенно если есть проблемы с позвоночником.

ВЕСЫ. Гороскоп на декабрь рекомендует вам вести энергичный образ жизни, чтобы не впасть в уныние и депрессивное состояние. Важно проконтролировать сердечно-сосудистые заболевания. Они могут обостриться после простуды и физических нагрузок.

СКОРПИОН. Звезды обещают вам в декабре крепкое здоровье. Благодаря этому вы с легкостью сможете делать физические упражнения. Будьте осторожнее во время гололеда и вождения автомобиля. Не исключены травмоопасные ситуации, которые могут повлечь за собой переломы, ушибы и, как итог, больничную койку.

СТРЕЛЕЦ. Гороскоп на декабрь рекомендует Стрельцам обратить внимание на свое питание. Необходимо соблюдать режим. Также рекомендуется ввести в рацион молочные продукты. Это поможет улучшить работу кишечника.

КОЗЕРОГ. В декабре у вас будет отличное самочувствие. Но только в том случае, если вы проявите заботу о себе. Если чувствуете, что попали в лапы депрессии, то лучше сразу же заняться тем, что улучшит ваше психологическое состояние. Хорошо пройдут процедуры, направленные на омолаживание кожи и очищение кишечника.

ВОДОЛЕЙ. В этом месяце вас ждет немало эмоциональных встрясок. Именно они негативным образом отразятся на здоровье, что повлечет за собой ряд заболеваний. Чтобы такая неприятная «цепочка» не перешла в хроническую форму, не занимайтесь самолечением. Вмешательство врача – обязательное условие для быстрого выздоровления.

РЫБЫ. Звезды рекомендуют остерегаться отравлений, инфекционных заболеваний и аллергических реакций. Откажитесь от перекусов в сомнительных забегаловках. Иначе точно попадете в больницу перед праздниками. Если появятся головокружение, боли в спине и пониженное давление, пройдите обследование. Возможно, это симптомы остеохондроза.

Фото: salik.biz

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