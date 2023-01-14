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Одесская площадь появится в Берлине

Одесская площадь появится в Берлине

В понедельник, 16 января 2023 года, в Берлине откроют Одесскую площадь – Odesa Platz. Об этом сообщила райадминистрация Карлсхорста, района Берлина. Решение было принято еще 19 августа и вот наконец это произойдет публично.

Площадь находится в округе Лихтенберг, между улицами Рейнштрассе и Эренфельштрассе, ранее там был безымянный сквер.

Глава района Михаэль Грюнст отметил:

«Как и многие воюющие украинские города, Одесса находится в центре атак российских войск. Одесса выступает за борьбу за свободу Украины и демократическую и свободную Европу. Назвав площадь в центре Карлсхорста, мы хотим установить еще один видимый знак солидарности с Украиной из Лихтенберга. Я хотел бы поблагодарить всех за уже проявленную солидарность и конкретную поддержку народа Украины».

Одесская площадь в Берлине, документ

Окружной советник общественного порядка, окружающей среды и транспорта Мартин Шефер добавил, что район Карлсхорст может гордиться этим местом: «Часто мы беспомощны перед лицом войны и можем сделать так мало. Каждый знак солидарности имеет значение, также и для всех остальных зон войны в мире. Мы стоим на стороне Украины и сейчас дадим это понять, назвав это место».

Событие состоится в 11 утра и на него приглашают всех желающих.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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