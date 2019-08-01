Увеличительная лупа — главный инструмент при работе с мелкими деталями

Лупа — увеличительный оптический прибор. В быту увеличительное стекло используют люди со слабым зрением для рассмотрения мелких деталей или чтения текстов с убористым шрифтом. Лупа в комплекте с лампой — прибор-помощник рукодельниц, ювелиров, часовщиков, косметологов.

Область применения лупы с подсветкой

Домашняя лупа с подсветкой для слабовидящих людей помогает им выполнять привычные действия, требующие фокусировки зрения. Люди могут читать, писать, работать с компьютером, рисовать, заниматься другим делами.

Обычную оптику подбирают для бытового применения по показателю кратности увеличения. Электронные приборы для фиксирования и переноса увеличенного изображения предмета на экран монитора чаще используют профессионалы.

Основа выбора лупы с подсветкой — характер занятий или вид профессиональной сферы. Изделия различаются по показателю кратности увеличения, конструкционному выполнению (ручная или закрепленная в держателе), размерам стекла и виду оптики (стекло, пластик). Профессионалы используют следующие модели:

налобная лупа с регулируемой подсветкой (для выполнения работ в сфере радиоэлектроники, ювелирном деле, при ремонте часов);

бинокулярные очки (для врачей);

лупа стационарная, закрепленная на высокой стойке или на штативе с колесиками (оборудование дерматологов и косметологов);

настольная модель на гибком штативе (для выполнения работ с мелкими деталями, маникюра, вышивания и т. д.).

Оптическая сила лампы лупы измеряется в диоптриях (D). 1D увеличивает в 1,25 раз, 3D — в 1,75 раз, 5D — в 2,25 раз, 8D — в 3 раза.

Критерии выбора лупы-лампы

С помощью правильно подобранного прибора можно детально рассмотреть мелкие предметы при равномерном освещении. Качественное восприятие увеличенного изображения зависит от фокусного расстояния. Так, например, 5-кратная лупа подходит для чтения книг с мелким шрифтом, но не используется для увеличения отдаленных предметов (к примеру, картин или фотографий на стенах). Для второго случая выбирают прибор с 2,5 кратным увеличением.

Вид материала, из которого изготовлен оптический прибор, очень важен при выборе изделия. Пластиковые принадлежности легкие и удобные, но на них появляются со временем царапины, деформируется форма линзы. Стеклянные модели более хрупкие и тяжелые, но зато служат долго, не изменяя первоначальных свойств.

Подсветка — люминесцентные или светодиодные лампы. Светодиоды, или led-источники света, все больше популярны за счет долговечности приборов и комфортного мягкого освещения.

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