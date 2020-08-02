Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта блюд из кукурузы в початках

Варенная в початках кукуруза – это любимое летнее лакомство одесситов. Однако кулинарный потенциал этого овоща намного больше. Делимся с вами рецептами необычных блюд из молодой кукурузы.

Кукурузно-молочный суп

ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко – 1 л, початки молодой кукурузы – 8 шт., репчатый лук – 3 шт., сливочное масло – 20 г, розмарин, соль и черный перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Молоко влить в сотейник и положить розмарин. Довести на небольшом огне молоко до кипения, снять с огня, дать полностью остыть и поставить в холодильник на 10 часов. Срезать с кукурузы зерна, положить в миску и влить молоко. В кастрюле разогреть масло, положить измельченный лук и готовить на среднем огне до мягкости. В кастрюлю влить молоко с кукурузой и довести до кипения. Суп приправить солью и перцем, перелить в блендер и взбить до однородности. Подавать горячим или холодным.

Кукурузные котлеты

ИНГРЕДИЕНТЫ: большой початок кукурузы – 1 шт., яйцо – 2 шт., молоко – 5 ст. ложек, сливочное масло – 25 г, мука – 100 г, разрыхлитель – 1 ч. ложка, подсолнечное масло – 4 ст. ложки, стебли зеленого лука – 3-4 шт., соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Кукурузу вымыть и обсушить. Острым ножом срезать с початка зерна. Отварить их в кипящей воде около 5 минут, после отбросить на дуршлаг и дать остыть. Взбить яйца с молоком и сливочным маслом в однородную массу. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и большую щепотку соли. Положить кукурузные зерна и нарезанный тонкими колечками зеленый лук. Все тщательно перемешать. Разогреть в сковороде подсолнечное масло, ложкой выложить тесто и жарить до готовности. Котлеты подавать горячими со сметаной.

Куриные шарики с кукурузой

ИНГРЕДИЕНТЫ: курная грудка – 400 г, початки кукурузы – 2 шт., морковь – 1шт., яйцо – 1шт., лук репчатый – 1 шт., панировочные сухари –

50 г, масло для фритюра, соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Кукурузу вымыть и ножом срезать зерна с початка. Мясо промыть и мелко нарезать, натереть морковь, порезать мелко луковицу. Смешать все ингредиенты, кроме масла, до однородности в миске. Из полученной массы слепить небольшие шарики, обвалять их в панировочных сухарях. Положить на тарелку, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут. В кастрюле для фритюра нагреть масло и обжарить куриные шарики. Подавать с соусом чили и зеленым салатом.