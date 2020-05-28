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Новости Одессы и Одесской области

Услышал, что в Одесской области снова объявили чрезвычайную ситуацию: это правда?

Услышал, что в Одесской области снова объявили чрезвычайную ситуацию: это правда?

Да, правда. Режим ЧС в области объявили из-за засухи. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Рени Одесской области признала чрезвычайной гибель посевов в своем районе. В осенне–зимний период в 36 хозяйствах района наблюдалось отсутствие осадков, что привело к массовой гибели посевов сельхозкультур на площади более 10 тысяч гектаров, – говорится в сообщении.

Руководитель Департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Иван Петрив сказал, что «из-за неблагоприятных погодных условий на Одесчине окончательно потеряна половина посевов зерновых культур. По его словам, после осадков в конце второй декады мая многие аграрии пересевают много угодий яровыми культурами. Однако значительные потери урожая-2020, особенно в южных районах Одесчины, неизбежны.

Пострадавшим фермерам будут компенсированы потери из Резервного фонда госбюджета Украины: из расчёта по 4,5-5 тысяч гривен за гектар уничтоженных засухой посевов.

Фото: agroportal.ua

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