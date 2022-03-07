Новости Одессы и Одесской области

Украинский тризуб: символ страны и боевое оружие

Украинский тризуб: символ страны и боевое оружие

Многие воспринимают символ украинской государственности — тризуб только как изображение, рисунок, однако он имеет древнюю историю и множество значений. Кроме того, тризуб когда-то был грозным оружием, которое состояло на вооружении многих армий мира. А еще у нашего тризуба есть и высший смысл — он символизирует Воскресение, Троицу и небесную справедливость.

Символ киевских князей

Рецепты

Часто в разговорной речи мы используем слова «тризуб» и «трезубец» как синонимы, однако это далеко не одно и то же. Трезубец — обычные вилы, сельскохозяйственное орудие, которое в старину называли острогой и использовали для ловли рыбы. Впрочем, при необходимости трезубец мог стать и опасным оружием — боевыми вилами, которыми можно было колоть и рубить врага. Чаще всего ими вооружали своих пехотинцев Германия, Италия и Испания. Хотя история знает немало примеров, когда и на нашей земле защитники и защитницы, имея в руках лишь обычные вилы, могли справиться даже с хорошо вооруженными захватчиками.

Что же касается нашего родного тризуба, то он мог выступать не только в роли оружия, но и имел сакральное значение. Его история началась с князей рода Рюриковичей. В то время символ тризуба изображали везде —  от монет до кирпичей, из которых строили храмы. Такое же изображение было и на флагах дружинников князя Святослава.

Его сын, князь Владимир Великий, немного «подкорректировал» изображение на гербе отца — добавил еще один длинный зубец и горизонтальную линию, чтобы в центре образовался крест. С тех пор тризуб имеет знакомый нам вид.

Оружие богов и царское отличие атлантов

Самая достоверная теория о происхождении главного украинского символа говорит о том, что тризуб — это стилизованное изображение  божества небесного огня, сокола-Рарога, птицы-молнии. Для наших предков это был волшебный оберег. Эта птица считалась оружием богов и символизировала победу добра над злом, а также была знаком власти, доблести и силы.

Кроме того, как считают археологи, тризуб использовали еще трипольские племена и скифы. А первое письменное упоминание о нем встречается в труде Платона в 350-х годах до нашей эры. В нем афинский философ писал о царях атлантов, которые одевались в голубые одежды, украшенные золотым тризубом. Так что мы смело можем считать, что этот символ перешел к нам по наследству от легендарного и мудрого народа.

Оберег украинской государственности

В ХХ веке тризуб стал символом борьбы украинцев за независимость. В Украинской Народной республике печатью с изображением тризуба стали скреплять правительственные документы. Инициатором изготовления такой печати стал генеральный писарь Павел Христюк. В 1918 году тризуб появился на первых деньгах, выпущенных в УНР.

После обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года изображение тризуба на голубом фоне было утверждено как Малый государственный герб страны. Конституция 1996 года окончательно закрепила его как символ нашего государства. С этого момента никто больше не имеет права диктовать нам свою волю, и сегодня тризуб объединяет всех украинских патриотов, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тризуб в Ватикане

В соборе святого Петра в Ватикане есть алтарь святого Эразма. Это особое место, где совершается таинство исповеди. Для украинцев он имеет особое значение, так как украшен мозаичными изображениями князя Владимира, княгини Ольги и символа государственности Украины — тризубом. Изображения выполнили ватиканские мастера в 1989 году на деньги украинской диаспоры. Во время торжественного открытия мозаичных изображений к 1000-летию крещения Киевской Руси-Украины их торжественно освятил сам Папа Иоанн Павел II.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • 90 лет Одесской области: история названий населенных пунктов области
    90 лет Одесской области: история названий населенных пунктов области

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 90 лет Одесской области: кто давал названия городам и селам Одесчины?
    90 лет Одесской области: кто давал названия городам и селам Одесчины?

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 90 лет Одесской области: в честь кого были названы города и села Одесчины?
    90 лет Одесской области: в честь кого были названы города и села Одесчины?

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 90 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 90 лет Одесской области: что скрывают названия городов и сел?
    90 лет Одесской области: что скрывают названия городов и сел?

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 90 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 90 лет Одесской области: 25 самых интересных фактов об Одесчине
    90 лет Одесской области: 25 самых интересных фактов об Одесчине

    27 февраля Одесской области исполняется 90 лет. В истории Одесчины были разные события — героические, веселые, трагичные, но не было ничего, о чем не хотелось бы вспомнить. Мы предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных фактов из жизни Одесской области.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить