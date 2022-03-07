Украинский тризуб: символ страны и боевое оружие

Многие воспринимают символ украинской государственности — тризуб только как изображение, рисунок, однако он имеет древнюю историю и множество значений. Кроме того, тризуб когда-то был грозным оружием, которое состояло на вооружении многих армий мира. А еще у нашего тризуба есть и высший смысл — он символизирует Воскресение, Троицу и небесную справедливость.

Символ киевских князей

Часто в разговорной речи мы используем слова «тризуб» и «трезубец» как синонимы, однако это далеко не одно и то же. Трезубец — обычные вилы, сельскохозяйственное орудие, которое в старину называли острогой и использовали для ловли рыбы. Впрочем, при необходимости трезубец мог стать и опасным оружием — боевыми вилами, которыми можно было колоть и рубить врага. Чаще всего ими вооружали своих пехотинцев Германия, Италия и Испания. Хотя история знает немало примеров, когда и на нашей земле защитники и защитницы, имея в руках лишь обычные вилы, могли справиться даже с хорошо вооруженными захватчиками.

Что же касается нашего родного тризуба, то он мог выступать не только в роли оружия, но и имел сакральное значение. Его история началась с князей рода Рюриковичей. В то время символ тризуба изображали везде — от монет до кирпичей, из которых строили храмы. Такое же изображение было и на флагах дружинников князя Святослава.

Его сын, князь Владимир Великий, немного «подкорректировал» изображение на гербе отца — добавил еще один длинный зубец и горизонтальную линию, чтобы в центре образовался крест. С тех пор тризуб имеет знакомый нам вид.

Оружие богов и царское отличие атлантов

Самая достоверная теория о происхождении главного украинского символа говорит о том, что тризуб — это стилизованное изображение божества небесного огня, сокола-Рарога, птицы-молнии. Для наших предков это был волшебный оберег. Эта птица считалась оружием богов и символизировала победу добра над злом, а также была знаком власти, доблести и силы.

Кроме того, как считают археологи, тризуб использовали еще трипольские племена и скифы. А первое письменное упоминание о нем встречается в труде Платона в 350-х годах до нашей эры. В нем афинский философ писал о царях атлантов, которые одевались в голубые одежды, украшенные золотым тризубом. Так что мы смело можем считать, что этот символ перешел к нам по наследству от легендарного и мудрого народа.

Оберег украинской государственности

В ХХ веке тризуб стал символом борьбы украинцев за независимость. В Украинской Народной республике печатью с изображением тризуба стали скреплять правительственные документы. Инициатором изготовления такой печати стал генеральный писарь Павел Христюк. В 1918 году тризуб появился на первых деньгах, выпущенных в УНР.

После обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года изображение тризуба на голубом фоне было утверждено как Малый государственный герб страны. Конституция 1996 года окончательно закрепила его как символ нашего государства. С этого момента никто больше не имеет права диктовать нам свою волю, и сегодня тризуб объединяет всех украинских патриотов, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тризуб в Ватикане

В соборе святого Петра в Ватикане есть алтарь святого Эразма. Это особое место, где совершается таинство исповеди. Для украинцев он имеет особое значение, так как украшен мозаичными изображениями князя Владимира, княгини Ольги и символа государственности Украины — тризубом. Изображения выполнили ватиканские мастера в 1989 году на деньги украинской диаспоры. Во время торжественного открытия мозаичных изображений к 1000-летию крещения Киевской Руси-Украины их торжественно освятил сам Папа Иоанн Павел II.

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