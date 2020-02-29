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Новости Одессы и Одесской области

Украинских автомобилистов в этом году ожидают масштабные изменения

Украинских автомобилистов в этом году ожидают масштабные изменения

Перемены коснутся получения водительских прав и штрафных санкций, правил дорожного движения и растаможки авто. А за примерное поведение на дорогах – возможно материальное поощрение.

Водительские права по-новому

Практический экзамен в территориальном центре МВД теперь можно фиксировать на фото и видео. В каждой машине установят камеры, с помощью которых можно будет отследить, имели ли место нарушения. Это позволит избежать коррупции или обжаловать результаты экзамена. Пока записанное видео будут хранить только в течение десяти дней. Сегодня ноу-хау запущено в тестовом режиме.

Свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде теперь не выдается, а данные вносятся в Единый реестр МВД в электронном виде. Срок действия сокращен с 10 до 2 лет.

Права и техпаспорт в смартфоне

Автомобилисты могут не носить с собой водительские права и техпаспорт на авто. Их достаточно будет просто загрузить в специальное мобильное приложение и по требованию предъявить полицейскому патрулю. Полицейский также может отсканировать документы. Правда, при наличии прибора, считывающего QR-код. Но пока они имеются далеко не у всех патрульных. Потому бумажные удостоверения продолжают требовать.

К тому же, доступны электронные права только владельцам документов нового образца с цифровым фото в полицейской базе. Так что печатные документы по-прежнему актуальны.

Штрафы значительно повысят

Законопроект «Относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» предусматривает штрафы:

  1. За несоблюдение требования дорожных знаков или разметки, правил перевозки багажа, непропуск пешехода на переходе — 255 грн.
  2. Проезд на красный свет, разговоры по телефону за рулем, несоблюдение дистанции — 510 грн.
  3. Неиспользование ремней безопасности, езда на незарегистрированном в Украине авто, езда с закрытыми номерами — 510 грн., повторное нарушение — 680 грн.
  4. Непропуск пожарных, скорой и т.д. – 680 грн.
  5. Превышение скорости более чем на 50 км в час, езда на красный свет с аварийными последствиями — 3 400 грн.
  6. Покинутое место ДТП — 3 400 грн, лишение прав на 6 месяцев, или арест на 10-15 суток.
  7. Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог, улиц, железнодорожных переездов или другого имущества — 1 190 грн. или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Если водителя лишили прав, но он попадется за рулем, его снова оштрафуют, и к сроку лишения прав приплюсуют еще один. При этом пределов такого «плюсования» не будет.

К тому же, водителей обяжут передавать документы для проверки полицейскому в руки, а не просто предъявлять. За неповиновение – штраф 425 грн.

Указать пользователя одним кликом

В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга – «Управление надлежащим пользователем». Теперь автовладелец может онлайн зарегистрировать человека, который будет пользоваться его транспортом. Сервис этот доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».

Кэшбэк за безопасное вождение

В Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – кэшбек до 18% от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения. Сегодня сервисом «Безопасное вождение» уже пользуются 10 тысяч человек.

Растаможка «евроблях»

Автомобиль в Украине теперь можно задекларировать самостоятельно. Государственная таможенная служба открыла на своем сайте раздел «Ввоз легкового автомобиля». Здесь можно в режиме онлайн задекларировать свое авто иностранного происхождения, чтобы пересечь с ним границу. Все поданные декларации рассматриваются и обрабатываются сотрудниками таможни в порядке общей очереди. Если не успеют обработать в течение суток — придется подавать повторно. Могут не принять декларацию и из-за изменения курса валют.

Фото: pestimenergia.bg

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