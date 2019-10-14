Украина отмечает День защитника: что думают о празднике одесситы

14 октября в нашем государстве отмечают День защитника Украины. Также это День украинского казачества и православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, которая, по приданию, является берегиней украинских воинов. Потому именно 14 октября считается днем основания украинской повстанческой армии и символизирует ее возрождение. Сегодня этот день становится аналогом отмененного «23 февраля», который, тем не менее, все еще актуален в Украине.

«Одесская жизнь» поинтересовалась у горожан, как они относятся к этому дню, следует ли считать его мужским днем и кого стоит поздравить в этот день?

Евгения, 33 года: Знаю, что 14 октября несколько праздников — это Покров Пресвятой Богородицы, День казачества и День защитников Украины. В прошлом году я уже поздравляла знакомых мужчин с праздником защитника Украины. Но когда был жив мой отец, который служил в Советской Армии, семья поздравляла всех с 23 февраля. А вот 14 октября — это исключительно украинский праздник. И сейчас мы к нему привыкаем.

Анатолий Николаевич, 81 год: Я — человек, выросший в другую эпоху. Поэтому моему поколению ближе 23 февраля. Но с точки зрения воспитания молодежи и формирования единства Украины — праздник 14 октября нам просто необходим. Главное, чтобы он стал народным, а не политическим. Он должен объединить народ, это важно для будущего нашей страны.

Григорий, 29 лет: 14 октября связано у меня с казачеством и с Покровом. А вот День защитника Украины для меня еще непривычен. Женщины в рабочем коллективе уже поздравляли мужчин с этим праздником. Но мне ближе 23 февраля — день Советской армии, в которой служили мой дедушка и папа. Для меня он, как 8 марта для женщин. А если сравнивать 23 февраля и 14 октября, то это исторически разные праздники и для разных поколений.

Наталья, 40 лет: Для меня 14 октября всегда был Покровами, а недавно стал еще и Днем защитника Украины. Я еще никого не поздравляла. Особой разницы между 14 октября и 23 февраля не вижу. Но, по возможности, поздравлять буду и с тем, и с другим праздником. Мне и мужчинам в моей семье осталось ближе 23 февраля. Наверное, это просто привычка.

Ахмет, 18 лет: Знаю что 14 октября — государственный выходной, и связано это с Днем защитника Украины. Меня уже поздравляли с этим праздником в школе. Ближе, конечно, 23 февраля, но есть и разница. 14 октября — это только наш праздник, а вот 23 февраля празднуют и в других странах, и история у них разная. А еще я считаю, что 14 октября можно поздравлять, к примеру, военных медиков или полицейских.

Фото: ye.ua