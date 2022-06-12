Украина на первых полосах мировых журналов и газет: о чем писали СМИ 11 июня 2022?

Вот уже более ста дней тема войны в Украине не сходит с первых полос самых известных мировых изданий. «Одесская жизнь» подготовила очередную подборку – от 11 июня 2022 года.

Главные темы

Британия и ее союзники не имеют четкой стратегии урегулирования украинского конфликта;

военный преступник Владимир Путин сравнивает себя с царем Петром Великим;

правители России были империалистами, палачами и бабниками;

интервью братьев Кличко: «Путин трус»;

Германия обещает поддержку украинскому сельскому хозяйству;

Украина: Шольц должен выполнить свои обязательства по оружию;

что думают и знают о войне семьи русских солдат;

рассказы жителей о блокаде Харькова.

Великобритания

«The Daily Telegraph» – «В Великобритании «нет четкого конца игры» в Украине»

По словам бывшего главы Вооруженных сил Великобритании и ее союзников, у Британии и ее союзников нет четкой стратегии урегулирования украинского конфликта, и им необходимо будет серьезно подумать над возобновлением отношений с россией после окончания войны.

«The Daily Records» – «Интервью братьев Кличко – Путин трус»

Легенды бокса говорят, что они не ненавидят россиян, а ненавидят то, что тиран делает с их любимой страной.

Италия

«Corriere della Sera» – «Преступление, смертная казнь для трех солдат». Борис Джонсон и действия, направленные на спасение британцев, захваченных пророссийскими войсками. Дорога переговоров об обмене пленными. ООН: этот приговор – военное преступление.

«Мы и россияне. Большое недоразумение» – основная статья.

Газета «La Repubblica» – «Киев: проигрываем в Донбассе, и Москва сменяет название на Мариуполь». «Очередь Макрона на войну и пшеницу».

Австрия

«KURIER» – «Путинская мания величия».

Военный преступник Владимир Путин сравнивает себя с царем Петром Великим. Правители России были империалистами, палачами и бабниками.

Германия

«Der Spiegel» – «Подводить? Пустое обещание немецкого поворотного момента»

«Der Tagesspiegel» – «Украина: Шольц должен выполнить свои обязательства по оружию». Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил федеральное правительство в том, что пока не ясно, когда будут переданы обещанные реактивные системы залпового огня «Марс» из запасов Бундесвера.

«F.A.Z» – Колонка слева – «Оздемир обещает поддержку украинскому сельскому хозяйству».

Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир пообещал, что Германия поможет Украине поддерживать сельское хозяйство и экспорт.

«Стать камикадзе – это поверить Путину в слово»

В Лондоне с возмущением отреагировали на смертный приговор, вынесенный судом на востоке Украины, который удерживает россия, двум воевавшим в украинской армии британцам.

Колонка справа: «Шредер: я был и оставь все социал-демократом»

Швейцария

«Из-за войны в Украине защита окружающей среды в Швейцарии внезапно стала неважной».

Нидерланды

«De Volkskrant» – «Что думают и знают о войне семьи русских солдат?»

De Volkskrant связался с друзьями и семьями захваченных и убитых русских солдат, чтобы получить ответ.

Исландия

«Morgunblaðið» – «Я все время была в шоке»

Рассказы жителей о блокаде Харькова

Турция

«Daily Sabah» – «Украинские силы «держатся», и ведут бои в Северодонецке».

Северодонецк и его город-побратим Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец – последние контролируемые Украиной части Луганской области, которую Россия намерена захватить как одну из своих основных целей войны.

Между тем путин сравнил свои нынешние действия с действиями Петра Великого против Швеции 300 лет назад, заявив, что царь «ничего не брал, он забирал обратно».

Подпись под фото: Гражданские лица эвакуируются из города Славянска в восточной части Донбасса 9 июня 2022 года.

Заголовок: «В Африке будет жестокий голод, так как Украина прекращает экспорт пшеницы».

США

«NYT». «Сейчас артиллерийская война, а Украине не хватает боеприпасов».

Подпись под фото: «Украинский танк в пятницу обстрелял позиции России в Донецкой области на востоке Украины».

«WSJ» – «Бизнес подсчитывает убытки после выхода из россии».

«The Washington Post» – «Перспективы Украины на поле боя омрачаются»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ