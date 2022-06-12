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Украина на первых полосах мировых журналов и газет: о чем писали СМИ 11 июня 2022?

Украина на первых полосах мировых журналов и газет: о чем писали СМИ 11 июня 2022?

Вот уже более ста дней тема войны в Украине не сходит с первых полос самых известных мировых изданий. «Одесская жизнь» подготовила очередную подборку – от 11 июня 2022 года.

Главные темы

  • Британия и ее союзники не имеют четкой стратегии урегулирования украинского конфликта;
  • военный преступник Владимир Путин сравнивает себя с царем Петром Великим;
  • правители России были империалистами, палачами и бабниками;
  • интервью братьев Кличко: «Путин трус»;
  • Германия обещает поддержку украинскому сельскому хозяйству;
  • Украина: Шольц должен выполнить свои обязательства по оружию;
  • что думают и знают о войне семьи русских солдат;
  • рассказы жителей о блокаде Харькова.

Великобритания

«The Daily Telegraph» – «В Великобритании «нет четкого конца игры» в Украине»

По словам бывшего главы Вооруженных сил Великобритании и ее союзников, у Британии и ее союзников нет четкой стратегии урегулирования украинского конфликта, и им необходимо будет серьезно подумать над возобновлением отношений с россией после окончания войны.

СМИ об Украине 11.06.2022-2

«The Daily Records» – «Интервью братьев Кличко – Путин трус»

Легенды бокса говорят, что они не ненавидят россиян, а ненавидят то, что тиран делает с их любимой страной.

СМИ об Украине 11.06.2022-3

Италия

«Corriere della Sera» – «Преступление, смертная казнь для трех солдат». Борис Джонсон и действия, направленные на спасение британцев, захваченных пророссийскими войсками. Дорога переговоров об обмене пленными. ООН: этот приговор – военное преступление.

«Мы и россияне. Большое недоразумение» – основная статья.

СМИ об Украине 11.06.2022-4

Газета «La Repubblica» – «Киев: проигрываем в Донбассе, и Москва сменяет название на Мариуполь». «Очередь Макрона на войну и пшеницу».

СМИ об Украине 11.06.2022-5

Австрия

«KURIER» – «Путинская мания величия».

Военный преступник Владимир Путин сравнивает себя с царем Петром Великим. Правители России были империалистами, палачами и бабниками.

СМИ об Украине 11.06.2022-6

Германия

«Der Spiegel» – «Подводить? Пустое обещание немецкого поворотного момента»

СМИ об Украине 11.06.2022-7

«Der Tagesspiegel» – «Украина: Шольц должен выполнить свои обязательства по оружию». Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил федеральное правительство в том, что пока не ясно, когда будут переданы обещанные реактивные системы залпового огня «Марс» из запасов Бундесвера.

СМИ об Украине 11.06.2022-8

«F.A.Z» – Колонка слева – «Оздемир обещает поддержку украинскому сельскому хозяйству».

Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир пообещал, что Германия поможет Украине поддерживать сельское хозяйство и экспорт.

СМИ об Украине 11.06.2022-9

«Стать камикадзе – это поверить Путину в слово»

В Лондоне с возмущением отреагировали на смертный приговор, вынесенный судом на востоке Украины, который удерживает россия, двум воевавшим в украинской армии британцам.

Колонка справа: «Шредер: я был и оставь все социал-демократом»

 

Швейцария

«Из-за войны в Украине защита окружающей среды в Швейцарии внезапно стала неважной».

СМИ об Украине 11.06.2022-10

Нидерланды

«De Volkskrant» – «Что думают и знают о войне семьи русских солдат?»

De Volkskrant связался с друзьями и семьями захваченных и убитых русских солдат, чтобы получить ответ.

СМИ об Украине 11.06.2022-11

Исландия

«Morgunblaðið» – «Я все время была в шоке»

Рассказы жителей о блокаде Харькова

СМИ об Украине 11.06.2022-12

Турция

«Daily Sabah» – «Украинские силы «держатся», и ведут бои в Северодонецке».

Северодонецк и его город-побратим Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец – последние контролируемые Украиной части Луганской области, которую Россия намерена захватить как одну из своих основных целей войны.

Между тем путин сравнил свои нынешние действия с действиями Петра Великого против Швеции 300 лет назад, заявив, что царь «ничего не брал, он забирал обратно».

Подпись под фото: Гражданские лица эвакуируются из города Славянска в восточной части Донбасса 9 июня 2022 года.

СМИ об Украине 11.06.2022-13

Заголовок: «В Африке будет жестокий голод, так как Украина прекращает экспорт пшеницы».

США

«NYT». «Сейчас артиллерийская война, а Украине не хватает боеприпасов».

Подпись под фото: «Украинский танк в пятницу обстрелял позиции России в Донецкой области на востоке Украины».

СМИ об Украине 11.06.2022-14

«WSJ» – «Бизнес подсчитывает убытки после выхода из россии».

СМИ об Украине 11.06.2022-15

«The Washington Post» – «Перспективы Украины на поле боя омрачаются»

СМИ об Украине 11.06.2022-16

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

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