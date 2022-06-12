Украина на первых полосах мировых журналов и газет: о чем писали СМИ 11 июня 2022?

Вот уже более ста дней тема войны в Украине не сходит с первых полос самых известных мировых изданий. «Одесская жизнь» подготовила очередную подборку – от 11 июня 2022 года.
Главные темы
- Британия и ее союзники не имеют четкой стратегии урегулирования украинского конфликта;
- военный преступник Владимир Путин сравнивает себя с царем Петром Великим;
- правители России были империалистами, палачами и бабниками;
- интервью братьев Кличко: «Путин трус»;
- Германия обещает поддержку украинскому сельскому хозяйству;
- Украина: Шольц должен выполнить свои обязательства по оружию;
- что думают и знают о войне семьи русских солдат;
- рассказы жителей о блокаде Харькова.
Великобритания
«The Daily Telegraph» – «В Великобритании «нет четкого конца игры» в Украине»
По словам бывшего главы Вооруженных сил Великобритании и ее союзников, у Британии и ее союзников нет четкой стратегии урегулирования украинского конфликта, и им необходимо будет серьезно подумать над возобновлением отношений с россией после окончания войны.
«The Daily Records» – «Интервью братьев Кличко – Путин трус»
Легенды бокса говорят, что они не ненавидят россиян, а ненавидят то, что тиран делает с их любимой страной.
Италия
«Corriere della Sera» – «Преступление, смертная казнь для трех солдат». Борис Джонсон и действия, направленные на спасение британцев, захваченных пророссийскими войсками. Дорога переговоров об обмене пленными. ООН: этот приговор – военное преступление.
«Мы и россияне. Большое недоразумение» – основная статья.
Газета «La Repubblica» – «Киев: проигрываем в Донбассе, и Москва сменяет название на Мариуполь». «Очередь Макрона на войну и пшеницу».
Австрия
«KURIER» – «Путинская мания величия».
Военный преступник Владимир Путин сравнивает себя с царем Петром Великим. Правители России были империалистами, палачами и бабниками.
Германия
«Der Spiegel» – «Подводить? Пустое обещание немецкого поворотного момента»
«Der Tagesspiegel» – «Украина: Шольц должен выполнить свои обязательства по оружию». Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил федеральное правительство в том, что пока не ясно, когда будут переданы обещанные реактивные системы залпового огня «Марс» из запасов Бундесвера.
«F.A.Z» – Колонка слева – «Оздемир обещает поддержку украинскому сельскому хозяйству».
Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир пообещал, что Германия поможет Украине поддерживать сельское хозяйство и экспорт.
«Стать камикадзе – это поверить Путину в слово»
В Лондоне с возмущением отреагировали на смертный приговор, вынесенный судом на востоке Украины, который удерживает россия, двум воевавшим в украинской армии британцам.
Колонка справа: «Шредер: я был и оставь все социал-демократом»
Швейцария
«Из-за войны в Украине защита окружающей среды в Швейцарии внезапно стала неважной».
Нидерланды
«De Volkskrant» – «Что думают и знают о войне семьи русских солдат?»
De Volkskrant связался с друзьями и семьями захваченных и убитых русских солдат, чтобы получить ответ.
Исландия
«Morgunblaðið» – «Я все время была в шоке»
Рассказы жителей о блокаде Харькова
Турция
«Daily Sabah» – «Украинские силы «держатся», и ведут бои в Северодонецке».
Северодонецк и его город-побратим Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец – последние контролируемые Украиной части Луганской области, которую Россия намерена захватить как одну из своих основных целей войны.
Между тем путин сравнил свои нынешние действия с действиями Петра Великого против Швеции 300 лет назад, заявив, что царь «ничего не брал, он забирал обратно».
Подпись под фото: Гражданские лица эвакуируются из города Славянска в восточной части Донбасса 9 июня 2022 года.
Заголовок: «В Африке будет жестокий голод, так как Украина прекращает экспорт пшеницы».
США
«NYT». «Сейчас артиллерийская война, а Украине не хватает боеприпасов».
Подпись под фото: «Украинский танк в пятницу обстрелял позиции России в Донецкой области на востоке Украины».
«WSJ» – «Бизнес подсчитывает убытки после выхода из россии».
«The Washington Post» – «Перспективы Украины на поле боя омрачаются»
Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ