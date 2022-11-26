Украина без света, россия – террорист: что пишет мировая пресса о наших проблемах

Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине 24 ноября 2022 года.

Главные темы газет:

На Украину сыплются бомбы, пол страны без электричества, включая АЭС, Киев даже без воды

России я- террористическое государство , но итальянская партия 5 звезд не голосует за решение в Страсбурге

Согреться и зарядить мобильный телефон в разрушенном Херсоне

Нападения Путина затемняют большую часть Украины и всю Молдову. Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

Европарламент признал Россию «спонсором терроризма» Кибератака после резолюции против России

Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины

Италия. «Il Manifesto» — «Киевские страдания»

«На Украину сыплются бомбы, пол страны без электричества, включая АЭС, Киев даже без воды. Мирные жители под обстрелами, папа вспоминает сталинский геноцид, для Европарламента Россия является спонсором терроризма. голосующие против говорят, что все надежды на переговоры гаснут

«La Repubblica» — «Дождь путинских ракет накрывает Украину»

«Террористическая Россия» и хакерская атака.

«La Stampa» — «Россиия- террористическое государство, итальянская партия 5 звезд не голосует за решение в Страсбурге»

«Corriere della Sera» — «У Европы есть силы противопоставить себя путинскому режиму, который нас недооценивает»

Пророссийские хакеры атакуют сайты и wi-fi Счетной палаты Женщина пострадала от бомб, сброшенных вчера на Киев Россия считала Европу слабой, «но Путин был не прав, недооценивая единство Запада в поддержке Украины» — министр экономики Германии Роберт Хабек



Великобритания. «FT» — «Новый российский ракетный блиц»

Москва выпустила десятки ракет по Украине, оставив без электричества некоторые территории страны и более половины соседней Молдавии.

«The Daily Telegraph». – «Вот как заканчивается правление Путина»

Российские военные преступники могут быть привлечены к ответственности, пишет комментарий Con Coughlin.

Австрия. «Der Standard» — «Согреться и зарядить мобильный телефон в разрушенном Херсоне»

В отвоеванном украинском городе Херсоне жители ныне вынуждены обходиться без электричества и воды из-за сильных разрушений.

В палатках они могут насладиться хоть какими-то удобствами, по крайней мере, на короткое время.

Там они найдут работающее отопление, электричество, включая зарядные станции для мобильных телефонов, еду и доступ в Интернет. Тем временем Россия продолжает наносить авиаудары, в результате которых в Киеве погибли по меньшей мере три человека.

Бельгия. «De Morgen» — «РУССКИЕ РАКЕТЫ нанесут колоссальный ущерб»

Большинство украинцев без света

Франция. «Le Монде» — «Скрытыйильники Украины в захваченном Херсоне»

Параллельно с действиями украинских войск мирные жители действовали тайно, в тылу врага в оккупированных россиянами зонах, иногда играя решающую роль

Нидерланды. «de Volkskrant» — «Украинцы по собственному опыту знают, какая беда их ждет, когда зимой отключают отопление»</ h2>



«Het Parool» — «Уйдет ли Путин на полномасштабную войну в Украине?»

Испания. «ARA» — «Новый шквал российских ракет в Украине оставил Киев без света и воды»

«El País» — «Нападения Путина затемняют большую часть Украины и всю Молдову», Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

Россия ужесточила свои ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к тому, что разные регионы страны остались без электричества, водоснабжения и мобильной связи, в частности, часть столицы, Киев, а также Харьков, Одесса, Львов и Чернигов.

Соседняя страна Молдовы также пострадала от широкомасштабного отключения электроэнергии.

Падение мощности вызвало аварийную остановку двух атомных электростанций. Повреждены 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Украинские города и объекты инфраструктуры, атакованные Россией, вчера пережили один из самых тяжелых дней, в результате чего погибли десятки человек. По данным властей, российская ракета попала в больницу в Запорожье, в результате чего погиб младенец.

Тем временем Европарламент направил Кремлю мощный сигнал, приняв резолюцию, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма за ее «бесчеловечные и жестокие» действия в Украине.

Различные извещения, пришедшие почти со всей Украины, указывали на то, что в пятый раз повторился один и тот же сценарий. Россия начала его пуском снарядов 10 и 11 октября и повторила, зафиксировав худший из них 15-го, с сотней ракет. Атака, нанесшая вред 15 важным точкам подачи воды и электричества.

Президент Владимир Зеленский требует срочного заседания Совбеза ООН, где заверил, что вчера по стране упало 70 ракет, в результате чего погибли 35 человек. Он еще раз отметил, что энергетические инфраструктуры, больницы, школы и жилые дома подвергаются нападениям. Значительная часть столицы осталась без воды и электричества.

Мэр Виталий Кличко попросил горожан обеспечить себя водой. Он заверил, что из 31 выпущенной по Киеву ракеты украинские силовики сбили 21. Снаряд также попал в жилой дом в Вышгороде на окраине столицы, куда были отправлены медицинские и экстренные службы. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, сообщают источники в МВД.

Снижение мощности вызвало аварийное закрытие Ровенской, Южноукраинской и Хемельницкой АЭС, сообщает государственная компания «Энергоатом». Что касается запорожской, то она работает автономно исключительно благодаря дизель-генераторам. Один из советников президента Михаил Подоляк бросил в Твиттере черный юмор по поводу этой новой «массовой атаки»: «Пока кто-то ждет результатов ЧМ и забитых мячей, украинцы ждут другого результата: количество перехваченных российских ракет.

Проблема в том, что после массированных атак, проведенных Россией с октября, повреждено 50% энергетических инфраструктур. Раньше были повсеместные перебои в подаче электричества, потому что сеть не способна поддерживать рост потребления, поскольку в эти дни температура снижается, потому что выпал первый снег. Отключения бывают не только в Киеве.

«La Vanguardia» – «Путин безжалостен к Киеву и Одессе, которые остались без света и воды»

В больницах Херсона оперируют при свете мобильных телефонов, а в результате нападения на роддом погиб новорожденный ребенок

Мальта. «The Malta независимый» – «Европарламент объявляет Россию государством-спонсором терроризма»

Германия. «Der Tagesspiegel» — «Массовые атаки на энергоснабжение. Отключение света тоже в Молдове. Европарламент назвал Россию спонсором терроризма»

После мощного российского ракетного обстрела энергетической инфраструктуры большинство украинцев в среду остались без света. Об этом сообщает Минэнерго в Киеве. Все атомные электростанции, а также большинство угольных, газовых и гидроэлектростанций больше не работают. По данным украинских источников, в среду Киевская область временно осталась без электроэнергии и воды. Как сообщил городской голова Виталий Кличко в службе новостей Telegram, поврежден объект критической инфраструктуры.

По данным военного управления, в украинской столице погибли три человека, еще шестеро получили ранения. По всей стране объявили воздушную тревогу. О взрывах, некоторые из которых были вызваны средствами противовоздушной обороны, также сообщают из Одесской, Николаевской, Полтавской областей и Днепра. По словам мэра Андрея Садового, западноукраинский город Львов после терактов был обесточен.

Соседняя страна на юго-западе, Республика Молдова, также сообщает о масштабных отключениях электроэнергии. «После бомбардировок энергосистемы Украины Россией за последнее время у нас массовые отключения электроэнергии по всей стране», — написал в среду вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину в службе новостей Telegram.

Губернатор Хмельницкой области заявил, что Хмельницкую АЭС отключили от сети после последних атак. Также СМИ сообщали об аварийных отключениях еще двух АЭС. По украинской информации, во время российских ракетных обстрелов в Вольнянской Запорожской области ночью пострадало родильное отделение больницы. «Боль заполняет наши сердца – погиб только родившийся ребенок», – написал в Telegram запорожский военный губернатор Александр Старух.

Приступы на критическую инфраструктуру Украины являются частью тактики войны России. В интервью газете «Bild» в среду мэр Кличко заявил, что ожидает для Киева «худшую зиму со времен Второй мировой войны».

Европейский парламент в среду осудил Россию как государство-спонсора терроризма. Кроме того, по мнению парламента, Евросоюз должен создать список террористов для таких государств, как Россия, чтобы строже их наказывать. После голосования в России парламент стал объектом атаки хакеров.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение. Однако резолюция Европарламента не имеет юридической силы. Страны ЕС должны принять решение о санкциях единогласно.

В Бундестаге лидер оппозиции Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в нарушении своего слова об укреплении Бундесвера и упущениях, ухудшивших положение миллионов немецких домохозяйств.

Шольц назвал это искаженным представлением и упомянул о миллиардах в программах помощи. Заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Германия хотела капитуляции Украины, также вызвали негодование в федеральном правительстве. Американская телекомпания CNN процитировала слова Джонсона: «В определенный момент немецкая точка зрения заключалась в том, что было бы лучше — будь это (российская атака) произошло, что было бы катастрофой — если бы все дело закончилось быстро и Украина сдалась бы».

Представитель правительства Штеффен Хебестрайт отверг эти обвинения. «У Джонсона всегда было собственное отношение к правде, здесь это не иначе», — сказал Гебестрайт в Берлине в среду.

«F.A.Z.» — «Кибератака после резолюции против России»

Европейский парламент значительным большинством голосов классифицировал Россию как «государство, которое способствует терроризму» и «использует средства терроризма». Вскоре после этого сайт парламента прекратил работу в большинстве государств-членов. представитель парламента объяснил это ddos-атакой, во время которой хакеры намеренно парализовали серверы, засыпав их запросами. Пророссийская группировка killnet взяла на себя ответственность за атаку в Twitter. Парламент поначалу не хотел это подтверждать.

«Südwest Presse» — «Атаки России квалифицировали как террористические»

Украинская война. Отключение электроэнергии в соседней Молдове после новых ракетных обстрелов.

ОАЭ. «Gulf News» — «Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины»

По данным украинской армии, было выпущено около 70 крылатых ракет

Россия вчера выпустила «около 70 крылатых ракет» по целям

В Украине последние воздушные обстрелы энергетических объектов повлекли за собой перебои по электро- и водоснабжению по всей стране, сообщили в украинской армии.

«В общей сложности было запущено около 70 крылатых ракет», — сообщили в украинской армии в соцсетях, добавив, что 51 из них были сбиты средствами ПВО.

Ракеты поразили по крайней мере одну критически важную инфраструктурную цель в Киеве, когда взрывы раздавались по окрестностям столицы.

По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога, а украинские СМИ сообщали о действии систем ПВО в нескольких частях страны. Сообщений о пострадавших не поступало.

Корреспонденты Reuters в Киеве и его окрестностях сообщили, что слышали несколько громких взрывов и над головой летали ракеты ПВО. В Киеве начались аварийные отключения электроэнергии, сообщила местная энергокомпания.

«(Ракеты) попали в один из объектов инфраструктуры столицы. Оставайтесь в хранилищах! Воздушная тревога продолжается», – написал мэр Киева Виталий Кличко в мессенджере Telegram.

Он не сообщил подробности, какая инфраструктура была поражена. Но в последние недели российские войска все чаще атаковали критически важную инфраструктуру Украины, поскольку они столкнулись с неудачами на поле боя после военных операций 24 февраля.

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ США

Соединенные Штаты вчера объявили о новой помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, чтобы помочь ей противостоять российскому вторжению.

Пакет включает в себя оружие, боеприпасы и средства противовоздушной обороны из запасов США, и одна из целей состоит в том, чтобы помочь Украине защититься от атак на энергетическую инфраструктуру, сообщили в Госдепартаменте.

Бермуды. «The Royal Gazette» — «Зеленский обратился в ООН»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН принять меры, поскольку Россия обстреляла Украину ракетами, что привело к отключению электроэнергии и водоснабжения.

США. «Arkansas Democrat-Gazette» — «Отключение электричества на большей части Украины»

Россияне обстреливают сеть еще один день

Новый натиск российских ударов по украинской инфраструктуре в среду привел к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране и соседней Молдове, что еще больше затормозило изношенную электрическую сеть Украины и усилило страдания мирных жителей с приближением зимы.

Несколько регионов сообщили об атаках в быстрой последовательности, а Министерство энергетики Украины заявило, что «подавляющее большинство потребителей электроэнергии было отключено».

Официальные лица заявили, что три человека были убиты и девять ранены в столице, Киеве, в результате попадания ракеты в двухэтажный дом.

«WP» — «Без света, тепла, воды: украинцы на грани»

Лишь после шести недель интенсивных бомбардировок энергетической инфраструктуры Россия поставила Украину на грань гуманитарной катастрофы этой зимой, поскольку миллионы людей потенциально сталкиваются с опасными для жизни условиями без электричества, тепла или водопровода.

Поскольку масштабы ущерба, причиненного энергетическим системам Украины, в последние дни оказались в центре внимания, украинские и западные официальные лица начали бить тревогу, но также осознают, что у них ограничены средства защиты. Украинскую энергетическую систему советских времен нельзя починить быстро или легко. В некоторых из наиболее пострадавших городах официальные лица мало что могут сделать, кроме как призывать жителей выезжать, что повышает риск экономического коллапса в Украине и распространение кризиса беженцев в соседние европейские страны.

«Проще говоря, эта зима будет посвящена выживанию», — сказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри П. Клюге журналистам в понедельник в Киеве, отметив, что следующие месяцы могут быть «угрожающими жизни миллионов людей».

«The Boston Globe — «Российские ракеты выводят из строя энергетику

Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины в среду, когда ракеты обстреляли Киев и другие города, погружая большие территории страны во тьму, закрывая системы водоснабжения и отключая электроэнергию.оэнергию в половине соседней страны Молдавии.

Атака была самой масштабной с 15 ноября, когда было выпущено 100 ракет и беспилотников, и одна из самых разрушительных за всю войну.

Взрывы подняли столбы дыма в небо, поскольку украинские системы противовоздушной обороны работали над сбиванием ракет, которые Москва неделями направляла на энергетические установки, пытаясь взломать волю украинцев, лишая их света и тепла в зимние месяцы.

«У нас есть подтверждение попаданий в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах», – заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«The New York Times». «Российский ракетный обстрел прекращает поставки электроэнергии и воды по всей Украине»

Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины в среду, когда ракеты обстреляли Киев и другие города, погружая большие территории страны во тьму, перекрывая системы водоснабжения и отключая электроэнергию в половине соседней страны Молдовы.

Атака была самой масштабной с 15 ноября, когда было выпущено 100 ракет и беспилотников, и одна из самых разрушительных за всю войну.

Взрывы подняли столбы дыма в небо, поскольку украинские системы противовоздушной обороны работали над сбиванием ракет, которые Москва неделями направляла на энергетические установки, пытаясь взломать волю украинцев, лишая их света и тепла в зимние месяцы.

Канада. «TheGlobe and Mail» — «Россия нацелилась на электроэнергию по всей Украине в попытке превратить зимние холода в оружие»

Электричество, отопление и водоснабжение были отключены по всей Украине в среду, когда Россия совершила очередной шквал атак на гражданскую инфраструктуру страны, пытаясь превратить зиму в оружие этой девятимесячной войны.

В Киевской области, где проживает около пяти миллионов человек, электричество и водоснабжение появлялись лишь изредка, когда наступала ночь, а температура в заснеженном городе опускалась ниже нуля. Ранее в столице раздались сирены воздушной тревоги, после чего последовала серия взрывов.

«Из-за обстрелов по всему Киеву прекращена подача воды», — написал мэр Виталий Кличко в Твиттере, пока город погрузился в темноту, которую прерывали лишь несколько домов с собственными дизель-генераторами. «Специалисты работают над тем, чтобы восстановить ее как можно быстрее. Пожалуйста, на всякий случай запаситесь водой. …Энергетики также работают над возобновлением энергоснабжения столицы».

Почти все большие центры – от Харькова на востоке до Одессы на юге и Львова на западе – сообщали об отключении электроэнергии и водоснабжения. Россия наносила удары по украинским инфраструктурным системам с начала войны и с начала октября усилила эту кампанию еженедельными залпами ракет и беспилотников со взрывчаткой.

Сообщалось о трех убитых и 11 раненых в результате обстрелов Киева. Алексей Кулеба, военный губернатор Киевской области, заявил, что пострадали несколько важных объектов инфраструктуры.

В Вышгороде, городе с населением 20 000 человек, к северу от Киева, пять человек погибли и 21 получили ранения, когда ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Алла, 41-летняя жительница соседнего дома, рассказала, что ходила за продуктами с одним из своих детей, когда прозвучала сирена воздушной тревоги.

«Нас начали вести на стоянку, где находится бомбоубежище, но оно было закрыто. …Собиралась толпа, 10 человек ждали, но хранилище было заперто», — сказала она, наблюдая, как медики оказывают помощь ее матери, которая при взрыве находилась дома и была ранена осколками стекла.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ