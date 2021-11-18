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Удар по бюрократам: новый закон позволяет гражданам контролировать чиновников

Удар по бюрократам: новый закон позволяет гражданам контролировать чиновников

Верховная Рада 16 ноября приняла закон об административной процедуре. Теперь чиновники обязаны действовать по единым стандартам и объяснять гражданам каждое свое решение. В Министерстве юстиции назвали этот закон «тихой революцией», потому что он полностью меняет советский подход взаимодействия людей и государства.

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Давайте разберемся, какие появятся изменения и что в новом законе такого революционного.

Что изменится для обычного украинца?

В Украине больше двадцати лет пытались принять закон об административной процедуре, но депутатам постоянно что-то мешало. Все это время украинцам приходилось общаться с чиновниками по старой советской схеме. В каждом ведомстве свои правила, и обычные граждане понятия не имеют, что происходит за чиновничьими дверями и как принимаются решения.

Давайте рассмотрим типичную ситуацию из жизни, чтобы было понятно, что такое старая советская система:

Одинокая мать воспитывает двух детей, живет в селе и кормит свою семью благодаря небольшому земельному участку. Как мать-одиночка, она получает от государства социальную помощь на воспитание детей и субсидию на коммунальные услуги.

 

Ежемесячно ей перечисляли на карту 2000 гривен соцпомощи, но в один из месяцев она получила меньше, чем обычно. В отделении банка ей посоветовали сходить в социальную службу, потому что банк здесь ни при чем.

 

В соцслужбе женщине сказали, что по результатам проверки сделали перерасчет. Оказывается, в свое время ей неправильно установили размер соцпомощи. Теперь она будет получать не только меньше денег, но и должна вернуть разницу, которую ей переплатили. Никаких подробностей чиновники ей больше не сообщили. Что делать дальше — женщина не понимает.

По словам депутата и главы подкомитета по вопросам административных услуг Ларисы Билозир, в ситуации из этого примера органы власти самовольно ухудшили положение женщины и просто поставили ее перед фактом. Женщину никто не предупреждал, что размер выплат может уменьшиться. Ее никто не выслушал, не привел обоснованных аргументов и не разъяснил, как можно обжаловать это решение и что делать дальше.

По новому закону об админпроцедуре, чиновники должны заранее предупреждать людей о принятии подобных решений. Кроме того, гражданин имеет право ознакомиться со всеми документами, а не просто получить ответ на словах.

Удар по бюрократам

Какие права появятся у граждан, согласно административной процедуре?

Люди смогут участвовать в принятии решений, которые их непосредственно касаются. Это приближает нас к странам Евросоюза, где есть четкий алгоритм действия чиновников, граждан и бизнеса.

Согласно новому закону, граждане имеют право:

  • получать от органов власти разъяснения, относительно действий или решений
  • участвовать лично или через представителей в принятии решений
  • ознакомиться с материалами по своему делу (кроме документов с ограниченным доступом)
  • делать копии любых решений или актов, которые непосредственно касаются человека
  • высказывать свое мнение, а также быть выслушанным
  • обжаловать решение чиновников

Большинство конфликтов и недоразумений между людьми и органами власти, как правило, возникает из-за несовершенной процедуры общения. Новый закон должен сделать взаимодействие с чиновниками прозрачным, а самое главное — предсказуемым.

Удар по бюрократам

Какие обязанности будут у чиновников?

Закон об админпроцедуре предполагает, что получение услуг станет более удобным. В перспективе, когда государство откажется от бумаг и перейдет в «цифру», благодаря этому закону можно будет отслеживать решения чиновников на всех этапах. Органы власти должны:

  • пригласить человека не менее чем за 7 дней до принятия решения, если он изъявлял желание присутствовать
  • проинформировать гражданина о принятом решении
  • уведомлять о начале рассмотрения дела, которое касаются человека (перерасчет субсидии, пересмотр условий договора, изменение начислений и тому подобное)

Органам власти запрещено требовать у людей документы или справки, которые не касаются обстоятельств дела. Собирать данные и документы обязан административный орган. Кроме того, людям совсем не обязательно посещать кабинет чиновника — пояснения и замечания можно давать в режиме видеоконференции, вне стен административного органа.

Читайте также: Режим «без бумаг» — перестанут ли чиновники требовать справки?

Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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