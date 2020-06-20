Убийцы, террористы, мошенники: как одесситы пытались изменить ход истории?

История знает немало политических покушений — удачных и неудачных, курьезных и бессмысленных, но почти все они в ту или иную сторону меняли естественный ход событий. Среди террористов и их жертв «засветились» и одесситы. Это, пожалуй, одни из немногих фактов в истории родного города, которые вызывают не гордость, а сожаление.

«Опереточное покушение» на короля Пруссии

Летом 1861 года в Баден-Бадене одессит Оскар Беккер попытался убить короля Пруссии Вильгельма I.

Сам Оскар родился в Одессе, что называется, в хорошей семье — его отец Павел Беккер был археологом и директором Ришельевского лицея. Когда Беккеру-младшему исполнилось двадцать, он поступил в Лейпцигский университет. Там он изучал математику, восточные языки, а также общественно-политические науки. Возможно, это и заставило его задуматься о справедливости мироустройства, в которое студент решил внести и свою лепту.

За полгода до покушения королем Пруссии стал Вильгельм I. Титул он принял неохотно — у него были принципиальные расхождения в названии своей «должности» с представителями федеральных земель. Двадцатидвухлетний Беккер, основательно проникшись модными революционными идеями, пришел к выводу что Вильгельм не способен принести пользу стране. По мнению Беккера, он был слишком нерешительным политиком, чтобы способствовать объединению немецких земель. Над решением проблемы Оскар не задумывался — оно представлялось ему предельно простым: устранение императора должно принести пользу Германии. Беккер приобрел «жилетный пистолет» терцероль и отправился в Баден-Баден, где в то время на водах отдыхал Вильгельм.

14 июля 1861 года король прогуливался вдоль Лихтентальской аллеи. Обычно он гулял здесь один, но в тот день его сопровождал граф Альберт фон Флеминг. Беккер прошел мимо прогуливающегося короля, обернулся, поздоровался и с трех шагов выстрелил в Вильгельма. То ли от волнения, то ли от того, что никогда не имел дело с оружием, Беккер промахнулся. Одна пуля угодила в дерево, а другая слегка оцарапала императору шею. Прохожие скрутили горе-террориста и сдали его властям. Самое пикантное в этой истории то, что если бы Оскар случайно убил графа Флеминга, который сопровождал короля, то он круто бы изменил исторический процесс, а объединение Германии могло бы не состояться.

Беккера отдали под суд и присяжные приговорили его к 20 годам тюремного заключения. Через пять лет Вильгельм помиловал террориста, однако поставил ему условие: навсегда покинуть Германию. Беккер отправился в Бельгию, где снова связался с революционерами, затем в Чикаго, а после в Александрию, где и умер в 29-летнем возрасте.

Монархисты уничтожили «памятное» дерево

Во время покушения на прусского короля пуля Беккера угодила в дерево, которое росло на Лихтентальской аллее. Его обнесли оградой и превратили в одну из достопримечательностей Баден-Бадена. Однако до наших дней дерево не дожило — оно стало жертвой монархистов. Каждый, кто поддерживал короля, считал своим долгом перелезть через ограду и оторвать кусочек коры — кто на память, кто на счастье. Очень скоро дерево, с которого «живьем» содрали кору, засохло и его пришлось срубить.

Градоначальник простил террориста

Если об Оскаре Беккере мы кое-что знаем, то про того, кто покушался на одесского градоначальника Дмитрия Нейгарта, практически ничего неизвестно. Он был схвачен прямо на месте преступления, но на допросах хранил молчание.

Одесский градоначальник Дмитрий Нейгарт принадлежал к древнему австрийскому роду, а его мать была правнучкой Александра Суворова. Он окончил Пажеский корпус, академию генерального штаба, а в 1903 году стал одесским градоначальником. Через год после его назначения — в сентябре 1904-го — в Одессе ожидали приезда императора Николая II, который собирался провести смотр войск Одесского военного округа. В Одессу уже приехал его флигель-адъютант князь Оболенский, с которым Дмитрий Нейгарт ежедневно совершал утренние прогулки по Николаевскому бульвару.

23 сентября они вдвоем осматривали здания и площадь близ памятника Пушкину. Вдруг к ним подошел юноша лет девятнадцати, одетый как мастеровой в синюю блузу, и обратился к Нейгарту. Тот вынужден был остановиться, а юноша с расстояния нескольких шагов выстрелил в него, но промахнулся. Пуля пролетела с левой стороны от Нейгарта, не задев его.

Нейгарт и Оболенский схватили террориста и повалили его на землю. А затем отняли револьвер и передали с рук на руки подбежавшим городовым. Во время дознания юноша хранил молчание и отказывался назвать себя. В процессе допросов удалось выяснить, что он относил себя к революционерам-максималистам и собирался убить градоначальника, к которому у него лично не было никаких претензий. Просто единственным действенным методом борьбы он считал террор.

Когда юноша уже находился в тюрьме, к нему пришел Дмитрий Нейгарт и простил ему покушение. Градоначальник даже поцеловал его в лоб. Как писали в то время газеты «Факт этот произвел немалую сенсацию в обывателях Одессы». О дальнейшей судьбе террориста ничего неизвестно.

При побеге террористы забыли документы и шапки

6 июля 1918 года в Москве левыми эсерами Николаем Андреевым и Яковом Блюмкиным в немецком посольстве был убит германский посол граф Вильгельм фон Мирбах.

Посол Германии фон Мирбах имел множество званий и был известным дипломатом. В то время он уже знал, что на него готовится покушение, и старался не принимать посетителей. Однако, когда ему доложили, что его хотят видеть двое чекистов «по личному вопросу», граф решил встретиться с ними.

Чтобы отвлечь внимание, Блюмкин и Андреев показали Мирбаху бумаги, которые якобы свидетельствовали о шпионской деятельности его родственника. Дипломат был очень удивлен и возмущен: никаких таких родственников у него не было. Когда же у него спросили, не хочет ли он узнать о мерах, которые в отношении него собирается предпринять советское правительство, Мирбах ответил утвердительно. И тогда Блюмкин трижды выстрелил в него, но, как утверждают некоторые историки, не попал. После этого Андреев бросил бомбу, но она не взорвалась, и тогда он застрелил посла из револьвера.

Из посольства Блюмкину и Андрееву пришлось буквально уносить ноги. Впопыхах террористы забыли портфель с документами и собственные шапки, да еще Блюмкина ранила в ногу охрана посла. После покушения Андреев бежал в Украину, где собирался ликвидировать гетмана Скоропадского, и служил у Махно. Блюмкин примкнул к Япончику, с которым создавал Добровольческий «железный отряд», и в 1929 году был расстрелян.

Фото: Grad.ua

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