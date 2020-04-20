Петиция о реставрации одесского дома Гоголя: сбор подписей окончен, голосов очень мало

Закончен сбор голосов под петицией на платформе «Социально активный гражданин»о реставрации одесского дома Гоголя на одноименной улице.

Как сообщала «Одесская жизнь», в январе этого года начался сбор подписей под этой петицией — настоящим криком души (автор петиции — Владимир Лукьянов).

Суть ее проста и давно у всех на слуху: «Дом №11 на улице Гоголя разрушается уже десятки лет. Жители Одессы многократно обращались к чиновникам с просьбой привести здание в надлежащий вид, но, как видим, безрезультатно. Здание продолжает разрушаться, а в апреле 2018 года в доме обвалилась часть крыши, которая пробила межэтажное перекрытие. Из-за этого фасадная часть дома практически оголена и во время дождей вода затапливает помещения. Это, в свою очередь, способствует его очень быстрому разрушению», — сообщается в тексте петиции.

Официально, как сообщается на платформе «Социально активный гражданин», сбор подписей под петицией окончен 19 апреля.

Результат же таков: из необходимых тысячи голосов подписи под петицией поставили только 283 человека.

Как выглядит дом Гоголя сегодня — «любуйтесь» на наших фото.

И да, внутри он еще «прекраснее».

Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе. Вот так сейчас выглядит дом Гоголя в Одессе.

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