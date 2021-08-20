Ты – в сердце моем: Утесов на фестивале «Акация Фест»

«Ты – в сердце моем»: строки из легендарной «Белой акации» стали одним из нежно звучащих девизов фестиваля нашей Музкомедии «Акация Фест», который в этом году проходит в Летнем театре одесского Горсада. Знакомим вас с еще одной страничкой фестиваля – той, что тоже «в сердце моем».

Речь пойдет о том, для кого Одесса навсегда осталась в сердце – о нашем Ледечке, Леониде Осиповиче Утесове. И, отметим, сам фестиваль в этом году проходит рядом с памятником, где Утесов улыбается одесситам в любую погоду и в любое время года.

На фестивале прошла презентация сразу нескольких книг о Леониде Утесове.

Немного предыстории. Летом 2019 года в Одессе стартовал Утесовский марафон. Он был приурочен к предстоящему Утесовскому фестивалю, который должен был порадовать нас в 2020 году. Но в 2020 году случилась «корона»: и Утесов-памятник в день своего 125-летия улыбался лишь опустевшей Дерибасовской…

А работа над книгами об Утесове продолжалась,

– рассказывает журналист, публицист, утесововед, доктор искусствоведения Эдуард Амчиславский (США), который смог, наконец, приехать в этом году в Одессу.

Вместе с журналистом, историком эстрады Александром Галясом на фестивале «Акация Фест» они презентовали два первых тома «Утесовской энциклопедии» (большой труд Бориса и Эдуарда Амчиславских), а также книги «Леонид Утесов вне сплетен и легенд» (авторы — Э.Амчиславский и А.Галяс), «Леонид Утесов и «Бульварные новости» (авторы Э.Амчиславский, А.Галяс, Г.Норд).

Так в фестиваль «Акация Фест» вписался еще один фестиваль – калейдоскоп новых сведений о Леониде Утесове, о тех ниточках, которыми он был связан с артистами нашей оперетты – Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного – и о главном – Одессе, которая вечно жила в сердце Леонида Осиповича.

«Утесовиана» продолжается,

– не без радости констатирует Эдуард Амчиславский, презентуя новые книги об Утесове.

Александр Галяс, беря в руки издание «Леонид Утесов вне сплетен и легенд», напоминает, что интерес к Утесову не гаснет, как, впрочем, увеличивается и количество загадок и сплетен и вокруг его творчества, и, конечно же, личной жизни: то какой-то внебрачный ребенок «отыщется», то еще какая-то желтушка «прольется».

Собственно, потому и родилась эта книга: оба автора, как не раз отмечали, делают акцент на отделении зерен от плевел. Каждый факт (вновь родившийся или устоявшийся слух) тщательно проверяется.

«Утесовская энциклопедия» – вещь вообще не только объемная, но и уникальная в своем роде. Судите сами: в марте 2020 года вышел в свет первый том «Утесовской энциклопедии». Он включил 1698 статей на буквы А, Б, В. 621 иллюстрация. Объем книги 544 страницы. В августе 2021 года вышел из печати второй том: 1461 статья на буквы Г, Д, Е, Ж. 577 иллюстраций. Объем книги – 512 страниц.

«Конечно же, в «Утесовской энциклопедии» много имен одесситов – как с прошлого времени, так и наших современников. Многим из них посчастливилось общаться с Леонидом Утесовым. Отдельной строкой можно выделить артистов Одесского театра музыкальной комедии. Это Михаил Водяной и Маргарита Демина, с которыми мастера связывала многолетняя дружба. Это и корифеи – Евгения Дембская и Юрий Дынов, Галина Жадушкина и Валерий Барда-Скляренко», – сообщает Эдуард Амчиславский.

Ну а сборник «Леонид Утесов и “Бульварные новости”» – это сборник статей, которые опубликованы в выходящей в США русскоязычной газете «Бульварные новости», – те, что в той или иной мере касаются легендарного мастера эстрады и одного из самых знаменитых одесситов.

Все новые презентованные книги об Утесове авторы вручили коллективу нашей Музкомедии. На «Акации Фест» Эдуарду Амчиславскому и Александру Галясу вручили Благодарность за участие в фестивале.

А «Утесовиана» продолжается. Иначе и быть не может. Она же, как и «Акация Фест» – «в сердце моем»!

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