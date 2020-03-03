Транспорт в Одессе: что надо знать водителям и пассажирам?

На улицах Одессы намечено проведение ряда ремонтных работ, в связи с чем будет изменено направление движения общественного транспорта.

Трамвая №13 будет ходить с перебоями

Капительный ремонт дорожного покрытия и трамвайного полотна запланирован на перекрестке проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома. Планируется также отремонтировать тротуар в зоне пересечения с трамвайными путями.

Ремонтные работы будут производить в два этапа:

· с 10 марта по 24 апреля 2020 года – будет закрыто движение на перекрестке с ул. Инглези;

· с 24 апреля по 10 июня 2020 года – приостановят проезд на пересечении с ул. Левитана.

Это доставит некоторые неудобства водителям и пассажирам: в указанные периоды будут ограничивать движение для автотранспорта и трамвая №13. Но полностью движение по проспекту не остановится — уверяют в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

На Пишоновской – одностороннее движение

На участке улицы Пишоновской с 12 марта вводят одностороннее движение. Так, транспорт в сторону улицы Балковской будет двигаться вниз по спуску Ковалевского, в обратном же направлении – по Матросскому спуску. Коммунальщики уже устанавливают необходимые дорожные знаки.

Добираться до «Привоза» будет непривычно

Комплексная реконструкция Новощепного ряда в районе «Привоза» должна была начаться в феврале этого года. Но пока точной даты не называют — проводятся тендеры на проведение ремонтных работ. Зато озвучены намерения закрыть эту зону для общественного транспорта. Трамваи и маршрутки пустят в объезд.

Трамваи. Так, трамвайные маршруты №3 и №10 будут «укорочены» до железнодорожного вокзала. Конечная остановка вагонов будет на Старосенной площади.

Трамвай №11, который ходит от Алексеевской площади до Старосенной площади, на время реконструкции не будет работать. Скорее всего, для удобства пассажиров несколько вагонов добавят на похожий маршрут – №15.

Маршрутки. Также будет частично изменена схема движения маршрутных автобусов. Так, перенаправят маршрутки №117, №121, №149, №214, №220а. Их пустят в объезд через Привокзальную площадь и улицу Пантелеймоновскую.

Также в объезд через Привокзальную площадь или через Высокий переулок пойдут пригородные и междугородние автобусы с автовокзала «Привоз» и автостанции «Старосенная».

Реконструкция улицы Новощепной ряд продлится около года. Столько же будет действовать новая схема движения общественного транспорта.

Авторы – Мария Васильева, Татьяна Сярова

Фото: traffic.od.ua

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