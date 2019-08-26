Топ-5 мест для удачного сэлфи в Одессе: новые ракурсы со смыслом

В Одессе есть множество мест, где, сфотографировавшись, легко собрать сотни лайков в соцсетях. Так шо же вы все топчете Дерибасовскую? Мы собрали список мест, которые еще не успели вам надоесть. Он будет полезным и для приезжих, которые теряются от обилия городских красот.

1. Качайте, качайте, качели! Сияйте, небес акварели!

Ради чего многие едут в Одессу? Безусловно, к морю. Одними из лучших у нас получаются именно пляжные фото. А не так давно в Отраде появилась новая локация для снимков: качели, к которым нужно добираться по воде. Желающим покататься платить не надо. Приходить лучше с утра, так как к ним всегда большая очередь. А можно заглянуть туда вечером и сделать сэлфи на фоне алого заката.

2. Дверь полуоткрыта, веет морем сладко…

“Здрасьте вам через окно”, – любят шутить коренные одесситы. В нашем случае – через дверь. Где? Так на Ланжероне! Там стоит отлитая из бронзы мистическая полудверь с загадочным названием “Дом Солнца”. Фото рядом с ней получаются волшебные. Будто переносишься через портал в неземные миры. А вот история появления двери – прозаическая. Что-то похожее нашел на свалке ее автор, скульптор Михаил Рева, и решил повторить.

3. Мне спешка не знакома. Куда спешить? Я дома

Настоящие одесситы никуда не торопятся. Видимо, мягкий приморский климат сказывается. Так что многие, наверняка, будут рады сфотографироваться с близкими по духу существами. Так, на 14-й станции Большого Фонтана лениво восседают на подпорной стене три гигантские улитки. Фото с арт-объектами уж точно выйдут красочными: они такие большие и яркие, что их видно за несколько метров. Кстати, весят улитки 60 килограммов.

4. В час, когда совершилось начало начал, рад был каждый и большего не ожидал.

Любителям поразмышлять о смысле бытия придется по душе фонтан с библейскими мотивами. Он расположен в Греческом парке. Скульптурное сооружение выглядит очень оригинально. В нем можно разглядеть мужской и женский лики. Струйки воды в фонтане стекают по стволу древа над ними. По задумке, это источники сотворения мира. Символизирует вся эта композиция “Начало начал”.

5. А жираф-то наш каков: шарф связал из облаков.

А вы знали, что в Одессе есть редчайшие жирафы Ротшильда? Единственные представители вида на юге Украины, а может, и во всей стране. Причем целых три: самец Василек, его невеста Василиса, а также их детеныш по кличке Арсентий. И с ними можно сфотографироваться. Пожалуй, такое сэлфи претендует на то, чтобы стать одним из самых уникальных в жизни. Правда, ехать за ним придется далековато. Семейство жирафов обитает на окраине города – в биопарке на Тираспольском шоссе.

Яся Шиловская

Фото: od.vgorode.ua, blog.pokupon.ua, uc.od.ua, instagram.com, his.ua