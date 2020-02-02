Тина Кароль о романе с Даном Баланом и женских тайнах

Яркая украинская певица и судья шоу «Голос країни» Тина Кароль в январе отпраздновала свой 35-й день рождения. Каждая новая песня артистки превращается в народный хит, альбомы бьют рекорды по продажам, а клипы — по просмотрам. Пока Тина Кароль готовится к концерту в Одессе, который пройдет 8 марта в Музкомедии, мы расскажем, что нового произошло в жизни певицы.

Уже более десяти лет Тина Кароль посвящает все свое время работе на сцене. Несмотря на пережитые жизненные трудности и трагическую потерю мужа, певица чувствует себя счастливой. Она занимается любимым делом и одна воспитывает сына Вениамина. Поклонников певицы интересуют ее отношения с молдавским исполнителем Даном Баланом. Наблюдая за тем, что происходит между артистами, многие коллеги и телезрители уверены — это настоящий любовный роман. Но так ли это на самом деле?

О романе с Даном Баланом

Все, что происходит между мной и певцом Даном Баланом — по-настоящему: и смущение, и игривость, и интрига. А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде — все бы почувствовали фальшь. Что касается отношений, то в моей жизни есть только сын и музыка. Это моя любовь, моя судьба. К тому же, я все еще люблю своего мужа и не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу…

О здоровье, питании и фигуре

Я ем много жиров, что дает мне силу и энергию. А чтобы в течение дня не подъедать лишнего, всегда беру еду из дома — молочные продукты, сыры, мясо, рыбу или морепродукты. Организм получает все необходимое, витамины и микроэлементы, кожа насыщена коллагеном, и я прекрасно себя чувствую.

О друзьях и женских тайнах

Мои друзья — зрители на концертах. У меня очень много знакомых, друзьями их сложно назвать, даже самых близких. Я не имею времени гулять с кем-то, проводить вечера в ресторанах или где-то еще. Я занимаюсь музыкой, творчеством, сыном, домом и собой. Не считаю нужным обременять кого-то своими тайнами, особенно женскими. Не все готовы порадоваться за другого человека.

О молодости души

Я боюсь стареть, взрослеть душой, закрыть ее в клетке из «взрослых» комплексов и ограничений. У меня нет внутренних запретов и блоков: «это я не могу», «этого мне нельзя». Вот это я называю молодостью души. Я даже свой тридцатый день рождения не помню. По ощущениям мне всегда шестнадцать. Даже будучи мамой, я не чувствую всю эту взрослую ношу и груз ответственности. Молодость можно растянуть до бесконечности, главное, чтобы она была внутри.

Источники: fakty.ua, viva.ua, unian.net, tv.ua

Фото: 24 канал

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