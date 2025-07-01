Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно1 — 3 июля.

1, 2, 3 — первые дни июля уже ждут, чтобы вы окунулись в них с головой. Обратите внимание, что самым насыщенным днем недели будет четверг, третье июля. Поэтому распланируйте все заранее ведь город наполняется событиями, которые трогают сердце, расширяют сознание и вдохновляют. Впереди — открытие глубокой выставки о геноциде в Руанде, вечер памяти талантливого художника и воина, встречи с писателями и художниками, лекции, концерты и поэтические чтения.

В зеленых пространствах и камерных залах будет звучать музыка, звучать поэзия, обсуждаться смысл функционального танца и границы времени в искусстве.

Эти дни — возможность увидеть, услышать и пережить больше. Выбирайте среди выставок, экскурсий, встреч и выступлений — и проведите начало июля в диалоге с культурой, памятью и творчеством.

Что: Открытие выставки «Руанда: геноцид, о котором молчал мир»

Где: Садовая, 10, Музей геноцида

Когда: 1 июля, 14:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 1, 3 июля, 18:00



Что: Вечер памяти Андрея Гудымы

Где: Европейская, 77, Книжный магазин кофейня

Когда: 2 июля, 18:30



Что: Функциональный танец — какой он? | Ася Якубовская

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 2 июля, 18:30

Вход свободен по регистрации





Что: Заметки принцессы: встреча с Мариной Забуранной

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 июля, 15:00



Что: Лекция – концерт «Разнообразие тембров камерной сонаты»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 3 июля, 15:00



Что: Авторские чтения писателя-фантаста Валерия Пикуленко

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 июля, 15:30



Что: Открытие выставки Наталии Довбыш «Музей во времени и вне его»

Где: Ланжероновская, 4, Археологический музей

Когда: 3 июля, 16:00

Что: Экскурсия по Кирхе

Где: Кирха

Когда: 3 июля, 16:00



Что: Творческая экскурсия с Татьяной Партиной

Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1

Когда: 3 июля, 16:00



Что: Чтение поэзии

Где: Европейская, 77, Книжный магазин кофейня

Когда: 3 июля июня, 17:00





