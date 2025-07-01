Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно1 — 3 июля.
1, 2, 3 — первые дни июля уже ждут, чтобы вы окунулись в них с головой. Обратите внимание, что самым насыщенным днем недели будет четверг, третье июля. Поэтому распланируйте все заранее ведь город наполняется событиями, которые трогают сердце, расширяют сознание и вдохновляют. Впереди — открытие глубокой выставки о геноциде в Руанде, вечер памяти талантливого художника и воина, встречи с писателями и художниками, лекции, концерты и поэтические чтения.
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В зеленых пространствах и камерных залах будет звучать музыка, звучать поэзия, обсуждаться смысл функционального танца и границы времени в искусстве.
Эти дни — возможность увидеть, услышать и пережить больше. Выбирайте среди выставок, экскурсий, встреч и выступлений — и проведите начало июля в диалоге с культурой, памятью и творчеством.
Что: Открытие выставки «Руанда: геноцид, о котором молчал мир»
Где: Садовая, 10, Музей геноцида
Когда: 1 июля, 14:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 1, 3 июля, 18:00
Что: Вечер памяти Андрея Гудымы
Где: Европейская, 77, Книжный магазин кофейня
Когда: 2 июля, 18:30
Что: Функциональный танец — какой он? | Ася Якубовская
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 2 июля, 18:30
Вход свободен по регистрации
Что: Заметки принцессы: встреча с Мариной Забуранной
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 июля, 15:00
Что: Лекция – концерт «Разнообразие тембров камерной сонаты»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 3 июля, 15:00
Что: Авторские чтения писателя-фантаста Валерия Пикуленко
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 июля, 15:30
Что: Открытие выставки Наталии Довбыш «Музей во времени и вне его»
Где: Ланжероновская, 4, Археологический музей
Когда: 3 июля, 16:00
Что: Экскурсия по Кирхе
Где: Кирха
Когда: 3 июля, 16:00
Что: Творческая экскурсия с Татьяной Партиной
Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1
Когда: 3 июля, 16:00
Что: Чтение поэзии
Где: Европейская, 77, Книжный магазин кофейня
Когда: 3 июля июня, 17:00