Телевидение без границ: почему стоит включить канал ZIK в онлайн-режиме

Сегодня, чтобы посмотреть любимый телеканал, не обязательно включать телевизор. В настоящее время большую популярность, кроме традиционного ТВ, спутникового или кабельного, завоевывает телевещание в формате онлайн. Благодаря техническому прогрессу и общему доступу к сети Интернет, многие ТВ-передачи можно смотреть на ноутбуке, планшете или смартфоне.

Один из топовых украинских каналов ZIK предлагает своему зрителю также следить за последними новостями страны и мира в онлайн-режиме. Размещая свой контент на интернет-провайдере Sweet TV, администрация вещателя открывает круглосуточный доступ к новостным сводкам и телепередачам. Зритель теперь сам выбирает что смотреть, и когда смотреть, не ограничивая себя во времени и пространстве. Что, кстати, очень актуально и удобно в период пандемии и всеобщего карантина.

Народное телевидение без помех

ZIK – это всеукраинский информационный телеканал, трансляция которого ведется на украинском языке. В программе вещателя постоянные новостные сводки, журналистские и социальные расследования, информационно-аналитические ток-шоу и политические спецпроекты. Сегодня телеканал расширяет свои границы и позволяет телезрителям быть в курсе всех событий без преград. А у пользователей, в свою очередь, появляется возможность не привязывать себя к телевизору. Теперь прямые эфиры и любимые ток-шоу можно смотреть в онлайн-режиме дома, на прогулке в парке или в отъезде за границей. И это не все плюсы. Также нет необходимости тратить время и деньги на покупку неудобных спутниковых тарелок, приставок или тюнеров. Больше того, не нужно волноваться за ежемесячную абонентскую плату за услуги операторов, которые предоставляют доступ к закодированным телеканалам в Украине. А еще, телевидение в интернете дарит несколько других преимуществ. Среди них:

Высокое качество вещания в формате HD. Вы увидите красочную и детализированную картинку без помех.

Отсутствие назойливой рекламы.

Интерактивность. В любой момент можно остановить воспроизведение или отмотать телепередачу назад.

Круглосуточный доступ к свежей информации.

Просмотр вещателя на любой территории страны и мира.

Телепрограмма прямо в онлайн. Не нужно тратиться на печатную версию.

Как смотреть любимый канал с любимых устройств?

К новостному каналу ZIK можно подключиться за считанные минуты с любых устройств, где есть интернет. Чтобы получить доступ к телевещателю в режиме онлайн, просто воспользуйтесь услугой интерет-провайдера. Зайдите на сайт, зарегистрируйтесь и активируйте свою учетную запись. После чего, просматривайте канал в удобное для вас время.

Кстати, благодаря Sweet TV, вы можете начать просмотр телеканала на ноутбуке, а потом перейти на смартфон или планшет. Это позволит вам уединиться от посторонних, сэкономить свое время и не попустить важную информацию. Если подключиться к «телевизору» в онлайн уже сейчас, вы получаете 7 дней бесплатного просмотра ТВ.

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