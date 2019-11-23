Тарифы вышли на свободу: сколько заплатим за газ, тепло и свет этой зимой

В правительстве Украины решили снять ограничение на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также планируют уравнять цены на электричество для населения и промышленности. По мнению аналитиков, подобные нововведения могут привести к очередному росту стоимости коммунальных услуг. Причем газ уже начал дорожать, а с нового года прогнозируют скачок цен и на другие услуги.

Почему дорожает газ?

С приходом холодов тарифы на газ для населения снова поползли вверх. Объясняют такое подорожание сезонным повышением цены в Европе, откуда мы импортируем голубое топливо. Так, в платежках за ноябрь тариф на газ вырастет на 14,6% (по сравнению с октябрем). И в зависимости от региона и компании-поставщика прогнозируемая его стоимость составит порядка 7 грн. за кубометр. В декабре газ продолжит расти в цене и, по предварительным подсчетам, она достигнет 8,10-8,30 грн. за кубометр.

Что же касается следующего года, то и тут прогнозы неутешительны. В конце декабря заканчивается срок действия спецобязательств «Нафтогаза», в рамках которых государство ограничивало цену на голубое топливо для населения до 8,50 грн. за кубометр. Это означает, что в январе за газ придется платить по рыночным расценкам, а это может быть и 11-12 грн. за кубометр.

Зачем отпустили тарифы на тепло?

Кабмин отменил постановление* об ограничении тарифов на отопление и горячую воду По словам Алексея Гончарука, этот документ вынуждал местные бюджеты покрывать разницу между реальным тарифом (1800 грн. за Гкал) и предельным (1400 грн. за Гкал), а это для большинства местных бюджетов является непосильным бременем.

Эксперты не сомневаются, что такое решение правительства может привести к очередному повышению тарифа на тепло. Ведь с просьбой отменить предельные тарифы к премьер-министру обратилась Ассоциация городов Украины. Поэтому нет сомнений в том, что после отмены постановления о предельных ценах тарифы вырастут во многих регионах Украины.

Как будет работать рынок электроэнергии?

Согласно Закону «О рынке электроэнергии», до 31 декабря электроэнергию населению отпускают по фиксированным (нерыночным) ценам. В Кабмине отмечают, что таким образом социальные цены на электроэнергию для населения искусственно удерживаются за счет промышленности, а это вредит экономике в целом.

Поэтому Валерий Тарасюк, глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает уравнять тарифы для населения и промышленности. Такие нововведения правительства, как считают аналитики, могут привести к росту цены на электроэнергию для бытовых потребителей. По прогнозам, она может увеличиться вдвое.

Где заплатят больше?

В связи с ноябрьским повышением самые высокие розничные цены за 1000 кубов газа будут у таких предприятий:

«Николаевгаз» – 7091 грн. (+12,19% по сравнению с октябрем);

«Газовик» (Винницкая обл.) – 7086,68 грн. (+12,19%);

«Ровногаз» – 7085 грн. (+12,2%).

Меньше всего заплатят потребители:

«Киевгаза» – 6468,68 грн. (+13,52%);

«Кременчуггаза» – 6478,64 грн (+13,49%);

«Харьковгоргаза» – 6537,32 грн (+13,36%).

*Постановление Кабмина «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» №560 от 26 июня 2019 года

Подготовила Виктория Сергеева

Фото: stapravda.ru

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