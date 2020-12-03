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Тарифы на отопление: где в Украине самое дорогое тепло?

Тарифы на отопление: где в Украине самое дорогое тепло?

Отопительный сезон уже полноценно стартовал, а значит, нам вот-вот придут квитанции на оплату. Это – самая дорогая коммунальная услуга в Украине. Но цены на нее отличаются в зависимости от региона и от теплопоставляющей организации, которых в населенном пункте может быть несколько. «Одесская жизнь» сравнила тарифы на тепло в разных городах Украины.

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Тарифы пока действуют прежние – без учета выросшей стоимости газа. Так, самые высокие цены на тепло для населения – в городе Ровно. Например, «Ривнетеплоэнерго» поставляет услугу по цене 1795,53 гривны за 1 Гкал в домах с приборами учета. В Чернигове – 1737,61 гривны за 1 Гкал от ПАО «Облтеплокоммунэнерго». Однако в среднем по области самое дорогое отопление у наших соседей – в Херсоне.

Одна из самых низких в стране цен на теплоноситель у поставщиков в Днепре: Приднепровская ТЭС – 841,36 грн/Гкал; КП «Комэнергосервис» – 1427,75 грн/Гкал; КП «Тепло­энерго» – 1579,51 грн/Гкал.

Сейчас Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы для теплопоставок. Напомним, для жителей Одессы они увеличились на 23%.

Как мы писали ранее, теперь одесситы будут оплачивать тариф в размере 1813,94 гривны за гигакалорию с учетом НДС. В настоящее время в Одессе действует тариф для населения в 1474,69 грн/Гкал (с НДС).

Фото: 5.ua

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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