«Одесская жизнь» уже сообщала, что в правительстве обсуждается вопрос поднятия тарифа на электроэнергию. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности планирует пересмотреть формирование тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Возможно, это произойдет уже в январе, а первый этап может «утяжелить» платежки на 30%.

Почему повысят цену электроэнергии?

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко сообщил, что с высокой вероятностью изменение тарифа произойдет в течение 2021 года. Эксперты уточняют: скорее всего, рост цены произойдет уже с 1 января наступающего года.

Как сообщил чиновник, нынешний средний тариф для населения покрывал только транспортировку энергии, а с декабря 2020 года – не покрывает даже ее.

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения (с НДС) таковы:

при условии объемов потребления до 100 кВт/ч – 90 копеек за 1 кВт/ч

при условии объемов потребления более 100 кВт/ч – 1,68 гривны за 1 кВт/ч

Стоимость услуги для населения не повышалась с марта 2017 года, а вот для промышленных потребителей цена на электричество увеличивалась уже несколько раз, и составляет для предприятий более трех гривен за кВт/ч.

По мнению экспертов и чиновников, это приводит к перекрестному субсидированию. В результате бизнес закладывает высокие тарифы на ток в свои цены на товары и услуги, за которые в конечном итоге все равно приходится платить простым украинцам.

Как и когда планируют повышать цену электроэнергии?

В Кабмине считают, что назрела необходимость повышения тарифа для населения. По словам экспертов, может быть несколько этапов подорожания.

Первый – отмена льготы на первые потребленные 100 кВт/ч. Второй – отмена ночного тарифа для населения. Третий – увеличение тарифа в несколько этапов, чтобы уравнять тарифы для населения и для промышленности.

Пока льготный тариф при потреблении небольшого количества электроэнергии остается. В целом тариф будет состоять из двух частей: первую нужно будет платить тем, кто тратит мало и экономит (льготные киловатты), а вторую – украинцам, которые активно расходуют ток.

На первом этапе повышение может составить 30%. Таким образом, семья, которая сейчас платит за электроэнергию 250 гривен в месяц, уже в январе может заплатить около 325 гривен.

– Если льготный тариф (90 копеек за первые 100 киловатт в месяц) все же отменят, то средний ценник для населения может вырасти почти на 65 копеек, а это уже ощутимо. Понятно, что власти опасаются сразу повышать тариф вчетверо, поэтому решили разбить повышение на несколько этапов, – утверждает эксперт комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Рябцев.

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