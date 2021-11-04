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Тариф на электричество могут повысить: когда и на сколько?

Тариф на электричество могут повысить: когда и на сколько?

Впервые за долгое время украинские потребители смогли порадоваться коммунальным новостям — с 1 октября для большой группы населения снизилась цена на свет. Но, как говорится, недолго музыка играла.

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Уже через несколько месяцев тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть. На этот раз в сторону увеличения. Когда и на сколько может подорожать электричество?

По словам директора ООО «Волынь­электросбыт» Дмитрия Иванова, делать прогнозы на реальную стоимость электроэнергии в 2022 году достаточно сложно, и связано это, прежде всего, с энергетическим кризисом во всем мире.

— Действующий формат ВСО (возложение специальных обязанностей. — Прим. ред.) теоретически выглядит неплохо — НАЭК «Энергоатом» за счет высокой маржи от продажи на свободном рынке должен компенсировать разницу между тарифом для населения и реальной стоимостью энергии. Практически — это то же самое перекрестное субсидирование, которое было раньше, только «упаковка» изменилась и писанины прибавилось, — говорит Дмитрий Иванов.

плата за свет

Тариф на электроэнергию

А дефицит генерации и уровень запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ только углубляет негатив ситуации, добавляет эксперт. К тому же есть прогноз, что эпидемиологические ограничения приведут к спаду деловой активности и снижению уровня оплаты населением на 5-10%.

Таким образом, уже сейчас граждане Украины, по расчетам, должны платить за свет не 1,44 гривни, а 4,5-4,85 гривни за каждый киловатт-час. Такова, по расчетам энергетиков, реальная стоимость тока. И в 2022 году цены снижаться точно не будут.

Какой тариф на свет сейчас?

С октября 2021 года для ряда потребителей тариф на электроэнергию снизился на 24 копейки за киловатт-час — с 1,68 до 1,44 гривни. Такой тариф для бытовых потребителей действует на первые 250 киловатт-часов в месяц. Каждый следующий киловатт-час стоит по-прежнему 1,68 гривни.

Ранее мы рассказывали о том, почему растут тарифы на тепло и воду: что говорят власть и эксперты.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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