С 1 января 2021 года, в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», потребители без счетчиков должны быть отключены от газоснабжения. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, но до конца так и не решен. Чего ждать потребителям, у которых до сих пор не установлены приборы учета газа?

В данном вопросе поставило точку Министерство юстиции. Юристы уточнили, что, согласно Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», газораспределительные предприятия (операторы ГРС) обязаны обеспечить установку индивидуальных приборов учета газа за счет абонплаты. Но даже если предприятие и поставит счетчик, потребителю придется доплатить за те же дополнительные работы и расходные материалы. Так что бесплатно на деле оказывается не совсем бесплатно.

Без счетчиков газа еще более миллиона абонентов. Газоснабжающие предприятия до 1 января 2021 года не успеют установить такое количество приборов учета.

Эксперты успокаивают: отключать газ домохозяйствам без счетчиков не будут. Во-первых, если газовщики не установили счетчик – это их проблема. Во-вторых, на время действия карантина, а он продлен до весны, запрещено отключать потребителей от коммунальных услуг.

Газ подорожает

«Нафтогаз Украины» повысил цену газа в январе для бытовых потребителей на 14%. С начала 2021 года голубое топливо будет стоить 7,22 гривни за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре текущего года цена составляла 6,33 гривни за кубометр. «Изменение цен на газ в январе обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», – объяснили в компании.

Ольга Новикова

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