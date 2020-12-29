Новости Одессы и Одесской области

Со счетчиком и без: отключат ли нам газ в новом году?

Со счетчиком и без: отключат ли нам газ в новом году?

С 1 января 2021 года, в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», потребители без счетчиков должны быть отключены от газоснабжения. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, но до конца так и не решен. Чего ждать потребителям, у которых до сих пор не установлены приборы учета газа?

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В данном вопросе поставило точку Министерство юстиции. Юристы уточнили, что, согласно Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», газораспределительные предприятия (операторы ГРС) обязаны обеспечить установку индивидуальных приборов учета газа за счет абонплаты. Но даже если предприятие и поставит счетчик, потребителю придется доплатить за те же дополнительные работы и расходные материалы. Так что бесплатно на деле оказывается не совсем бесплатно.

Без счетчиков газа еще более миллиона абонентов. Газоснабжающие предприятия до 1 января 2021 года не успеют установить такое количество приборов учета.

Эксперты успокаивают: отключать газ домохозяйствам без счетчиков не будут. Во-первых, если газовщики не установили счетчик – это их проблема. Во-вторых, на время действия карантина, а он продлен до весны, запрещено отключать потребителей от коммунальных услуг.

Газ подорожает

«Нафтогаз Украины» повысил цену газа в январе для бытовых потребителей на 14%. С начала 2021 года голубое топливо будет стоить 7,22 гривни за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре текущего года цена составляла 6,33 гривни за кубометр. «Изменение цен на газ в январе обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», – объяснили в компании.

Ольга Новикова

Ранее мы публиковали: Газ со счетчиком и без: нормы потребления, отключение и ответственность газовщиков

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Газ со счетчиком и без: нормы потребления, отключение и ответственность газовщиков
    Газ со счетчиком и без: нормы потребления, отключение и ответственность газовщиков

    Несколько лет назад был принят Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». В связи с этим облгазы по решению правительства должны были обеспечить установку счетчиков в квартирах и домах с 2012-го по 2020 год – поэтапно, в зависимости от категории потребителей. С 1 января 2021 года потребители без счетчиков должны быть отключены от газоснабжения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Газовый вопрос: что нужно знать о технических службах и ценах?
    Газовый вопрос: что нужно знать о технических службах и ценах?

    К нам часто обращаются читатели, которые в условиях карантина испытывают трудности в решении вопросов, связанных с оплатой газа, передачей показаний приборов учета и других. Интересуют потребителей и расценки на услуги по обслуживанию газовых плит и другого оборудования. Мы подготовили ответы на эти вопросы, и, надеемся, они будут полезны нашим читателям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как переоформить лицевой счет на газ?
    Как переоформить лицевой счет на газ?

    К нам обратился читатель из Черноморска с просьбой рассказать, как происходит переоформление лицевого счета на газ и сколько эта услуга стоит. Разъяснить это нам помогли специалисты ООО «Одессагаз-Поставка».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Нормы потребления газа: когда придется переплачивать?
    Нормы потребления газа: когда придется переплачивать?

    Потребители газа, которые не имеют счетчиков, рассчитываются за энергоноситель по нормам потребления. В то же время в некоторых случаях оплата может быть начислена согласно Кодексу газораспределительных систем – по граничным объемам потребления. Что это за нормы и когда их применяют?

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Одессагаз-Поставка» – о льготах на природный газ
    «Одессагаз-Поставка» – о льготах на природный газ

    С началом холодного времени года и увеличением расхода природного газа на отопление особенно актуален вопрос скидок и уменьшения суммы платежей. Многие одесситы пользуются субсидиями, а есть и потребители, которые по законодательству Украины имеют право на льготы. Кто может оплачивать услуги по газоснабжению со скидкой, нам рассказали специалисты компании «Одессагаз-Поставка». Указанные льготы распространяются и на другие виды коммунальных услуг.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить