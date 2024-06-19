Агроном из Орловки 43 года возглавляет молдавский танцевальный коллектив «Опинкуца»

И пахарь, и жнец, и на дуде игрец

Николай Александров учился в Кишиневском сельхозинституте, с увлечением постигая аграрные науки. Узнав, что при институтском Доме культуры действует факультет общественных профессий, на котором можно получить дополнительную специальность, заинтересовался. Из дюжины профессий он выбрал народный танец.

Вернувшемуся с дипломом ученого агронома в родное село Орловка Ренийского района 22-летнему специалисту сразу поручили возглавить большую виноградарскую бригаду. Оптимизировав все производственные процессы, вчерашний студент существенно увеличил производительность колхозных виноградников.

Однако Николай уже не представлял жизни без народных танцев.

В 1981 году директор местного Дома культуры поддержал инициативу агронома создать танцевальный коллектив. В его первый состав вошли молодые учителя, начинающие электрики, завгар и удалой тракторист – всем хотелось танцевать с таким же задором как Николай. С тех пор и ведет свое летоисчисление коллектив.

Николай Александров начал набирать в «Опинкуцу» (от названия народной молдавской обуви «опинчь») школьников, причем из младших классов. Сколько дети учатся в школе – столько танцуют. Уже тридцать три года коллектив носит звание «народный».

Так танцуют только в Орловке

Николай Александров не оставлял детей ни при каких обстоятельствах, даже в те годы, когда стал председателем крупного базового сельхозпредприятия.

Недоброжелатели, которых в жизни всегда хватало, пытались «ужалить» Александрова: «Ну где это видано, чтобы агроном танцевал?!» Однако каждый зал неизменно встречал и провожал «Опинкуцу» овациями.

За сорок лет через этот коллектив прошло не одно поколение молодежи. И если в селе Орловка отмечается какой-то праздник, то любо-дорого смотреть, как танцуют его жители, – бывшие воспитанники Николая Александровича.

Руководитель «Опинкуцы» всегда ставил в приоритет сохранение аутентичности народного танца. Он изучал движения, которые характерны для жителей Орловки, на их основе создавал оригинальные постановки. Один из примеров — хора «Ындоуэпэрць», такую танцуют только в Орловке.

С любовью к молдавскому танцу

Для сельского ребенка «Опинкуца» — это не только счастье изучить большой спектр молдавских народных танцев, это еще возможность увидеть мир, поскольку коллектив часто приглашают на международные фестивали.

— Выступление коллектива «Опинкуца» — украшение праздника любого уровня, — говорит президент Всеукраинской национально-культурной молдавской ассоциации Анатолий Фетеску. – Коллектив Николая Александрова достойно представляет молдавскую культуру не только в Украине, но и за ее пределами. Говорят, что каждый человек рождается с определенной миссией. Не умаляя вклад Николая Александровича в аграрном секторе, хочу отметить, что его вклад в молдавскую культуру переоценить просто невозможно. Он создал не просто танцевальный коллектив, он создал школу-студию молдавского танца, в которую родители записывают своих детей на 2-3 года вперед. Его воспитанники, а их не одна сотня, разъехались по всему миру, неся любовь к молдавскому танцу, важному элементу молдавской национальной культуры. Кто-то там, на новом месте, создает молдавские коллективы. Пусть скромные для начала, но это знак благодарности Николаю Александровичу за его труд — посеянные зерна прорастают!