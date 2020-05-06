Тайны военного времени: как узнать о судьбе жертв нацистских преследований?

Приближаются памятные для всех нас даты: 8 мая – День памяти и примирения, 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. С тех трагических событий прошло уже 75 лет, но в некоторых семьях до сих пор не знают о судьбах своих близких. Тех, кто не вернулся из немецкого плена, был угнан на принудительные работы, попал в концлагерь или считается пропавшим без вести. Год назад были открыты так называемые архивы Арользена. Благодаря этим архивам появилось больше возможностей узнать о пропавших родственниках. Как это сделать?

Архивы Арользена: что это такое?

Бад-Арользен – небольшой городок в западной части Германии. Здесь работает Международная служба розыска (МСР) – крупнейший международный центр хранения документации и исследования нацистских преступлений. Бад-Арользен был выбран потому, что находился на пересечении четырех оккупационных зон Германии. Кроме того, город практически не пострадал от военных действий и здесь можно было разместить поступавшие сюда документы.

Работа по сбору документов в МСР продолжалась на протяжении десятилетий. 77% архива составляют оригиналы документов, некоторые из них выполнены на нетрадиционных бумажных носителях – сигаретных пачках, обратной стороне географических карт (в концлагерях доводилось писать на чем придется).

Почему архивы для всех стали доступны только недавно?

До недавних пор архив оставался закрытым для широкой общественности. МСР предоставляла сведения лишь по заявкам пострадавших или их близких, а также для судебных процессов по делам нацистских преступников. Считалось, что это информация слишком конфиденциального характера, а значит, подпадает под действие закона об охране личных данных. Ведь речь может идти о болезнях, сексуальной ориентации и т.д.

Какая информация содержится в документах?

Сейчас в архивах Арользена – 30 млн. документов периода 1933-1945 гг. и первых послевоенных лет. Здесь собраны различные справки, карточки, журналы из многочисленных концлагерей, гетто, гестаповских тюрем, свидетельства о применении насильственного труда, депортации, послевоенной эмиграции бывших остарбайтеров, информация о судьбах детей войны, в том числе усыновленных семьями членов СС в рамках так называемой германизации.

Центральная пофамильная картотека архива насчитывает около 50 млн. учетных карточек на более чем 17,5 млн. жертв нацистских преследований. На сегодняшний день она существует как в бумажном, так и в электронном виде.

Картотека базируется на специально разработанной для нее алфавитно-фонетической системе, мимо которой не проскользнет ни одна фамилия. Например, фамилия Абрамович записана в 849 вариантах, а Шварц – в 156 вариантах. Поэтому шансы разыскать необходимые данные довольно высокие.

К слову, в архивах можно найти не только документы о судьбе жертв нацистских преследований, но и личные вещи (письма, фотографии, часы, кольцо) узников гетто, концлагерей и тех, кто был отправлен на принудительные работы.

Каким образом можно воспользоваться архивом?

– Осуществить самостоятельный поиск в онлайн-архиве. Для этого необходимо зайти на эту страницу. Затем перейти в онлайн-архив и выбрать язык «RU». Далее слева, в поле «Поиск», впишите ключевое слово. В окне справа появится архивный документ, если он, конечно, имеется в архиве.

Если самостоятельно осуществить поиск будет сложно, можно выбрать другие варианты.

– Отправить электронный запрос.

Для этого необходимо зайти на страницу arolsen-archives.org и выбрать язык «RU», на котором будете писать обращение. Затем выберите вкладку «Поиск и исследование», а далее – «Ваш запрос». Если речь идет о поиске родственников, в онлайн-режиме придется ответить на ряд дополнительных вопросов (пол, дата рождения, семейное положение родственника и т.д.).

– Написать обычное или электронное письмо.

Почтовый адрес МСР:

International Center

on Nazi Persecution

Große Allee 5-9

34454 Bad Arolsen

Deutschland

Адрес электронной почты: email@its-arolsen.org.

Писать можно на русском языке. В запросе обязательно следует указать степень родства с человеком, по которому запрашивается информация. Причем если этот человек еще жив, родственник должен указать в своем письме, что тот не возражает против запроса.

Когда соответствующие документы будут найдены, заявителя проинформируют и перешлют запрошенную информацию по почте – обычной или электронной (это зависит от объема документов). При очень большом объеме материалы копируются на компакт-диск, в таком случае его пересылку надо будет оплатить.

Сколько ждать ответа?

В среднем поиск информации по запросам составляет 4 месяца. Но при необходимости сотрудники архива делают запросы в различные инстанции, например, в администрации немецких городов, управления кладбищ. Если поиск выходит за пределы Германии, подключаются общества Красного Креста той или иной страны мира. В таком случае поиск может длиться до 10 месяцев.

Только факт

Около 25 тысяч запросов на разных языках получают в МСР ежегодно.

Фото: Bad Arolsen

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