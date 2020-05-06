Тайны военного времени: как узнать о судьбе жертв нацистских преследований?

Приближаются памятные для всех нас даты: 8 мая – День памяти и примирения, 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. С тех трагических событий прошло уже 75 лет, но в некоторых семьях до сих пор не знают о судьбах своих близких. Тех, кто не вернулся из немецкого плена, был угнан на принудительные работы, попал в концлагерь или считается пропавшим без вести. Год назад были открыты так называемые архивы Арользена. Благодаря этим архивам появилось больше возможностей узнать о пропавших родственниках. Как это сделать?
- Архивы Арользена: что это такое?
Бад-Арользен – небольшой городок в западной части Германии. Здесь работает Международная служба розыска (МСР) – крупнейший международный центр хранения документации и исследования нацистских преступлений. Бад-Арользен был выбран потому, что находился на пересечении четырех оккупационных зон Германии. Кроме того, город практически не пострадал от военных действий и здесь можно было разместить поступавшие сюда документы.
Работа по сбору документов в МСР продолжалась на протяжении десятилетий. 77% архива составляют оригиналы документов, некоторые из них выполнены на нетрадиционных бумажных носителях – сигаретных пачках, обратной стороне географических карт (в концлагерях доводилось писать на чем придется).
- Почему архивы для всех стали доступны только недавно?
До недавних пор архив оставался закрытым для широкой общественности. МСР предоставляла сведения лишь по заявкам пострадавших или их близких, а также для судебных процессов по делам нацистских преступников. Считалось, что это информация слишком конфиденциального характера, а значит, подпадает под действие закона об охране личных данных. Ведь речь может идти о болезнях, сексуальной ориентации и т.д.
- Какая информация содержится в документах?
Сейчас в архивах Арользена – 30 млн. документов периода 1933-1945 гг. и первых послевоенных лет. Здесь собраны различные справки, карточки, журналы из многочисленных концлагерей, гетто, гестаповских тюрем, свидетельства о применении насильственного труда, депортации, послевоенной эмиграции бывших остарбайтеров, информация о судьбах детей войны, в том числе усыновленных семьями членов СС в рамках так называемой германизации.
Центральная пофамильная картотека архива насчитывает около 50 млн. учетных карточек на более чем 17,5 млн. жертв нацистских преследований. На сегодняшний день она существует как в бумажном, так и в электронном виде.
Картотека базируется на специально разработанной для нее алфавитно-фонетической системе, мимо которой не проскользнет ни одна фамилия. Например, фамилия Абрамович записана в 849 вариантах, а Шварц – в 156 вариантах. Поэтому шансы разыскать необходимые данные довольно высокие.
К слову, в архивах можно найти не только документы о судьбе жертв нацистских преследований, но и личные вещи (письма, фотографии, часы, кольцо) узников гетто, концлагерей и тех, кто был отправлен на принудительные работы.
- Каким образом можно воспользоваться архивом?
– Осуществить самостоятельный поиск в онлайн-архиве. Для этого необходимо зайти на эту страницу. Затем перейти в онлайн-архив и выбрать язык «RU». Далее слева, в поле «Поиск», впишите ключевое слово. В окне справа появится архивный документ, если он, конечно, имеется в архиве.
Если самостоятельно осуществить поиск будет сложно, можно выбрать другие варианты.
– Отправить электронный запрос.
Для этого необходимо зайти на страницу arolsen-archives.org и выбрать язык «RU», на котором будете писать обращение. Затем выберите вкладку «Поиск и исследование», а далее – «Ваш запрос». Если речь идет о поиске родственников, в онлайн-режиме придется ответить на ряд дополнительных вопросов (пол, дата рождения, семейное положение родственника и т.д.).
– Написать обычное или электронное письмо.
- Почтовый адрес МСР:
International Center
on Nazi Persecution
Große Allee 5-9
34454 Bad Arolsen
Deutschland
- Адрес электронной почты: email@its-arolsen.org.
Писать можно на русском языке. В запросе обязательно следует указать степень родства с человеком, по которому запрашивается информация. Причем если этот человек еще жив, родственник должен указать в своем письме, что тот не возражает против запроса.
Когда соответствующие документы будут найдены, заявителя проинформируют и перешлют запрошенную информацию по почте – обычной или электронной (это зависит от объема документов). При очень большом объеме материалы копируются на компакт-диск, в таком случае его пересылку надо будет оплатить.
- Сколько ждать ответа?
В среднем поиск информации по запросам составляет 4 месяца. Но при необходимости сотрудники архива делают запросы в различные инстанции, например, в администрации немецких городов, управления кладбищ. Если поиск выходит за пределы Германии, подключаются общества Красного Креста той или иной страны мира. В таком случае поиск может длиться до 10 месяцев.
Только факт
Около 25 тысяч запросов на разных языках получают в МСР ежегодно.
Фото: Bad Arolsen