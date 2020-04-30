Одесский Горсад: на карантине-2020 и много-много лет назад (фото)

Настоящий весенний расцвет наблюдается в старом одесском Горсаду в эти карантинные дни. Зазеленевшие деревья, цветы, трава, забивший фонтан и одна из главных его живых красот — вовсю цветущее сейчас иудино дерево (багрянник или церцис).

Горсад сейчас по-прежнему немноголюден, но и пустынным его в этот карантинный период не назовешь.

И хоть нет привычной очереди к 12-му стулу, никто не «атакует» кинотеатр Уточкино, не присаживается сфотографироваться рядом с Утесовым, но вокруг фонтана все равно прогуливаются немногочисленные одесситы.

А вокруг — красота. Старый одесский Городской сад кажется особо привлекательным, так и манит… И старый Лев и Львица, и улыбающийся Утесов, и ротонда — все на месте, вот только необычайно мало людей. Многое перевидел на своем веку старый сад, его переименовывали и устанавливали разные памятники, а вот такое малолюдье, кажется, он и не знал на своем веку…

Несколько любопытных фактов из истории одесского Горсада:

— сад был разбит в 1803 году на участке городской земли прямо в центре молодого города. Из-за того, что для поддержания сада в порядке и ухода за растениями у владельца сада — Феликса Дерибаса — не хватало средств, он принял решение подарить сад городу. Это произошло в 1806 году.

— Сад пережил много названий: Публичный сад, Казенный сад, Одесский городской сад, Городской сад, Казенный городской сад, Дерибасовский сад, Дерибасовский городской сад, сад Лассаля и даже сквер Джордано Бруно.

— В Городском саду было открыто первое в империи заведение искусственных минеральных вод.

— В 1872 г. в Городском саду был торжественно открыт памятник Виктору Скаржинскому (новороссийский помещик и лесовод, херсонский губернский предводитель дворянства, камергер). Бюст из белого мрамора простоял до 1930-х годов.

— В начале ХХ века в Горсаду находился фонтан-грот в виде скалы.

— Лев и Львица скульптора Огюста Каэна появились в Горсаду в 1927 г. Они были перевезены сюда с одной из одесских дач.

— Конечно же, в Горсаду красовался и памятник Ленину-Сталину. Великие кормчие сидели себе на скамейке, рассуждая, вероятно, о мировой революции.

— Кинотеатр Уточкино переименовывался много раз: кинотеатр им. Маяковского, Кино №1, Красный летчик, Красный железнодорожник, им. Уточкина, повторного фильма.

К счастью, время сохранило многие фотографии старого Горсада прошлых времен. Они бережно собраны и сохранены одесским журналистом Евгением Волокиным, создавшим ресурс «Старая Одесса в фото». И мы можем любоваться, а порой и поражаться, как выглядел и как менялся со временем наш одесский Горсад.

Фото Горсада давних времен — проект Евгения Волокина «Старая Одесса в фото»

Фото сегодняшнего Горсада — автора

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