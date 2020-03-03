Свой кошелек: сколько получат к майским праздникам ветераны и жертвы нацистских преследований?

По традиции, ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплачивается денежная помощь. В каком размере получат выплаты пенсионеры в этом году?

В феврале Кабинет Министров принял Постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований». Согласно этому документу, одноразовое денежное пособие увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Размер выплат составил от 570 до 4120 гривен (в 2019 году было от 530 до 3850 грн.).

Выплаты будут осуществляться в таких размерах:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группа – 4120 грн.,

II группа – 3640 грн.,

III группа – 3160 грн.

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей, – 1390 грн.;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4120 грн.;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны; женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак повторно, – 900 грн.;

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 570 грн.

Районные управления социальной защиты населения перечисляют средства через отделения связи или учреждения банков на лицевые счета граждан по месту получения пенсии, а лицам, которые не являются пенсионерами, – по месту их проживания или получения денежного содержания.

Деньги должны быть выплачены не позже 5 мая.

Только факт

Более 1 млн. ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную денежную помощь.

Фото: img.zik.ua

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