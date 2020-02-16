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Новости Одессы и Одесской области

Субсидия: учитывают ли доход с аренды земли

Субсидия: учитывают ли доход с аренды земли

К нам редакцию обратился читатель с вопросами о начислении субсидий: “У меня есть земельный пай, который я сдаю в аренду. Влияет ли этот факт на предоставление субсидии? Какие виды доходов вообще учитывают при назначении субсидии?”. Отвечаем.

О гонорарах, пособиях и денежных переводах

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к Постановлению №848 в редакции от 10 января 2020 года, которое регулирует порядок предоставления субсидий.

Пункт 31 Положения говорит о том, что при назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:

 

  • заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • пенсия;
  • стипендия (кроме социальной стипендии студентов (курсантов) из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа при продолжении обучения до 23 лет или до окончания соответствующих учебных заведений, а также студентов (курсантов) высших учебных заведений, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей);
  • социальные выплаты, которые выплачиваются управлением социальной защиты населения;

 

 

  • пособие по безработице;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • прочие доходы.

 

К прочим относятся: доход от предпринимательской деятельности, гонорары, доход от продажи имущества, материальная помощь, а также доходы от личного крестьянского хозяйства, прибыль от сдачи в аренду помещений и земельных паев. 

В названном выше документе также определены социальные выплаты, которые не включаются в совокупный доход домохозяйства:

  • часть помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;
  • часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;

 

  • единовременное вознаграждение матерям-героиням;
  • государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • жилищная субсидия;

 

  • льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • ежемесячная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Работа на выборах не считается

Кроме социальных выплат, в совокупный доход также не учитываются:

 

  • алименты, полученные на детей;
  • уплаченные алименты (при условии документального подтверждения фактической уплаты);
  • дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, который родился в хозяйствах физических лиц;

 

 

  • доходы от размещения депозитов;
  • оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;

 

 

  • помощь общественных и благотворительных организаций;
  • пособие на погребение;

 

  • материальная помощь детским домам семейного типа, которая выплачивается за счет средств государственного или местных бюджетов;
  • одноразовая помощь, предоставляемая по решению органов исполнительной власти или местного самоуправления, а также помощь от предприятий независимо от формы их собственности;
  • стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации;
  • суммы, которые в порядке возмещения вреда за ущерб здоровью выплачивают фонды социального страхования.

Проверят «кошельки» всех родственников

Напомним, что согласно пункту 24 Положения, жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении (для арендаторов, внутренне перемещенных лиц – лица, которые фактически проживают). На таких лиц рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания, и их доходы учитываются при назначении жилищной субсидии.

При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы других членов семьи, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства. Эта норма не касается доходов одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типаПри этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства не рассчитываются. 

Важно знать

Наличие любого имущества (например, квартиры, машины, трактора, земельного пая) не влияет на право получения субсидии. Но при расчете субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдают в аренду, то и дохода нет.

Фото: 24 канал

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Ирина Тихомирова
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