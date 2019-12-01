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Новости Одессы и Одесской области

Субсидия на отопительный сезон: как рассчитать и есть ли новшества?

Субсидия на отопительный сезон: как рассчитать и есть ли новшества?

Три вопроса о субсидии:
1. По какой формуле начисляется субсидия на отопление?
2. Как считают отопительный период при наличии централизованного отопления – с 15 октября или с момента подачи тепла в дома?
3. Сумма субсидии на отопительный сезон будет постоянной с октября по апрель или может меняться каждый месяц?

Как рассчитать размер помощи?

Порядок определения размера субсидии на оплату коммуналки установлен п. 116 Постановления Кабмина №848 от 21 октября 1995 года (с последними изменениями от 14 августа 2019 года) и осуществляется в следующей последовательности:

* рассчитывается среднемесячный совокупный доход семьи и процент обязательной доли ее платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ);

* определяется месячный размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных государством норм жилья;

* рассчитывается размер жилищной субсидии как разницы между месячным размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм и обязательной долей платы за жилищно-коммунальные услуги.

Сам расчет месячного размера платы за ЖКУ осуществляется по методике, установленной Постановлением Кабмина «О новом размере затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии» №1156 от 27 июля 1998 года (с последними изменениями от 17 апреля 2019 года). При этом при определении суммы помощи на оплату коммуналки при назначении субсидии с начала отопительного сезона учитываются доходы граждан за I и II кварталы текущего года. То есть в вашем случае – за январь–июнь 2019 года.

Учитывая, что вы не назвали сумму своего ежемесячного заработка и не указали в своем письме то, проживаете ли вы в своей квартире одна или с мужем, детьми и т. д., предположим, что, к примеру, вы зарегистрированы одна и при этом с января по июнь текущего года ежемесячно зарабатывали 4 тысячи гривен. В таком случае размер вашей обязательной доли платы за ЖКУ будет рассчитан по следующей формуле:

1)    определяется среднемесячный совокупный доход семьи – размер дохода семьи с 1 января по 30 июня 2019 года:

4000 грн. х 6 мес. : 6 мес. = 4000 грн.,

где 4000 грн. – размер вашего дохода за I и II кварталы  2019 года;

2) рассчитывается среднемесячный доход на одного человека путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи:

4000 грн. : 1 чел . = 4000 грн.;

3)    определяется соотношение дохода семьи к размеру прожиточного минимума на 1 человека путем деления среднемесячного дохода на одного человека на размер прожиточного минимума:

4000 грн. : 2027 грн. = 1,97,

где 2027 грн. – размер прожиточного минимума в Украине, установленный на 1 декабря 2019 года;

4)    рассчитывается процент обязательной платы за услуги путем деления соотношения дохода семьи к прожиточному минимуму на 1 человека на базовый коэффициент дохода и умножения на базовую норму платы за ЖКУ:

1,97 : 2 х 15 (%) = 14,78 (%),

где 2 – базовый коэффициент дохода и 15% – базовая норма платы за услуги;

5)    определяется размер обязательного ежемесячного платежа путем умножения процента обязательной платы на среднемесячный совокупный доход семьи:

14,78%  х 4000 грн. = 591,20 грн.

Вот если бы вы в действительности имели именно такой заработок в сумме 4 тыс. грн., то и платить ежемесячно за коммуналку вам пришлось бы в размере 591,20 грн.

Но это мы рассчитали лишь размер вашей обязательной месячной платы за коммунальные услуги. А для того чтобы на этом примере определить сумму субсидии, нам необходимо знать размер вашей обязательной платы в пределах норм потребления.

Предположим, что в вашем регионе в пределах норм ежемесячная плата за пользование жильем, централизованным отоплением, водой, электричеством, газом и услугами по вывозу бытовых отходов составляет 2500 грн. Следовательно, на протяжении всего текущего отопительного сезона в виде предоставления субсидии государство должно компенсировать ваши расходы на оплату коммуналки в размере 1908,80 грн. (2500 грн. – 591,20 грн.), где 2500 грн. – месячный размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм и 591,20 грн. – обязательная доля платы для вашей семьи.

Что изменилось в сроках начисления субсидии?

Что касается другого вашего вопроса касательно того, рассчитывается ли субсидия на централизованное отопление с середины октября или с момента реальной подачи тепла в дома, то можем ответить следующее. Согласно предыдущей редакции выше указанного Постановления Кабмина «О порядке назначения жилищных субсидий» №848, помощь на отопительный сезон рассчитывалась с 16 октября по 15 апреля включительно лишь для семей, которые используют газ или электроэнергию для индивидуального отопления. Однако недавно другим Постановлением Кабмина №807 от 14 августа 2019 года в этот документ были внесены изменения, на основании чего субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии для централизованного отопления рассчитывается с 16 октября по 15 апреля. Следовательно, субсидию на централизованное отопление должны начислять не с момента фактической подачи тепла в дом, а с 16 октября.

В каких случаях размер субсидии меняется?

Назначенная на отопительный период сумма субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ может изменяться. Это определено в Постановлении Кабмина №848 от 21 октября 1995 года (пункт 9). Там, в частности, сказано о том, что перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется в следующих случаях:

* изменение размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

* установление нового порядка исчисления размера обязательного процента платежа за коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

* получение по запросу уточненной информации о доходах лиц (кроме жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива);

* изменение социальных норм жилья и нормативов жилищно-коммунального обслуживания;

* изменение исполнителя коммунальной услуги, управляющего многоквартирного дома на отдельной территории (на основании списков, предоставленных таким исполнителем, управляющим).

Автор – Вячеслав Диордиев

Фото: lavapiece.pl

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