Субсидии и льготы в вопросах и ответах

Новый механизм выплаты монетизированной помощи на оплату коммуналки оказался не таким простым для понимания, как планировалось. Это касается вопросов, связанных с услугами банка, а также нюансов назначения – неназначения субсидии. Недавно газета «Порадниця» провела прямую линию на эту тему с заместителем министра социальной политики Украины Виталием Музыченко. Наиболее актуальные вопросы от читателей задавали и наши журналисты.

Почему такая маленькая субсидия на газ?

– Нормы потребления уменьшили с 1 мая 2019 года ввиду того, что коммунальные предприятия возвращали в бюджет большие суммы неиспользованной субсидии.

Зачем у льготников требуют номер мобильного телефона?

– Льготники, которые предоставили номера своих мобильных телефонов, получают от банка смс-сообщения, в которых указывается размер назначенной и перечисленной в «Ошадбанк» льготы в денежном выражении. В смс-сообщениях также информируют о состоянии расчетов с поставщиками коммунальных услуг.

В Постановлении №848* сказано, что доходы супругов, проживающих отдельно, учитываются при назначении субсидии. За исключением случаев, когда обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа. В некоторых управлениях социальной защиты говорят, что не знают о таких новшествах, поэтому доходы второго супруга считают. Как в таком случае действовать субсидиантам?

– В таких случаях необходимо написать повторное заявление в управление социальной защиты, сославшись на данное постановление. Если ситуация не решится, следует обращаться в вышестоящие инстанции – городские и районные управления.

Пенсионер проживал в селе один и получал субсидию, позже из-за проблем со здоровьем переехал к детям в город. Может ли он перевести субсидию по другому адресу и как это сделать?

– Субсидию перенести на другой адрес нельзя, ее назначают на определенное домохозяйство. А вот получать уже назначенную субсидию на домохозяйство, где удобно субсидианту, – можно. Это можно сделать в любом отделении банка.

Если субсидиант сменит место регистрации, ему необходимо будет повторно подавать документы на субсидию уже на адрес нового места проживания.

Можно ли изменить форму получения льгот, если средства не поступают в ОСМД?

–Льготы на оплату коммуналки выплачиваются в наличной и безналичной формах. Те льготники, которые не успели написать заявление на получение наличных до 15 октября, до недавнего времени получали помощь на оплату коммуналки в безналичной форме.

В декабре 2019-го Министерство соцполитики инициировало внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме. И уже с 1 января 2020 года льготники могут подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат в любое время года.

Как узнать размер субсидии? Некоторые получатели государственной помощи на оплату коммунальных услуг жалуются, что размер субсидии в этом отопительном сезоне меньше по сравнению с прошлым сезоном, а многим вообще отказывают в помощи. С чем это связано?

Виталий Музыченко советует в таких случаях письменно обращаться в местное управление социальной защиты населения. В обращении необходимо указать, что вы хотите получить письменное разъяснение о порядке назначения субсидии, формуле ее начисления или причинах отказа со ссылкой на соответствующий нормативный документ.

По словам министра, Закон Украины «Об обращениях граждан» гарантирует получение ответа на такой запрос.

*«Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»

Фото: engels.me

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