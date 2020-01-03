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Новости Одессы и Одесской области

Субсидии и льготы в вопросах и ответах

Субсидии и льготы в вопросах и ответах

Новый механизм выплаты монетизированной помощи на оплату коммуналки оказался не таким простым для понимания, как планировалось. Это касается вопросов, связанных с услугами банка, а также нюансов назначения – неназначения субсидии. Недавно газета «Порадниця» провела прямую линию на эту тему с заместителем министра социальной политики Украины Виталием Музыченко. Наиболее актуальные вопросы от читателей задавали и наши журналисты.

  • Почему такая маленькая субсидия на газ?

– Нормы потребления уменьшили с 1 мая 2019 года ввиду того, что коммунальные предприятия возвращали в бюджет большие суммы неиспользованной субсидии. 

  • Зачем у льготников требуют номер мобильного телефона?

– Льготники, которые предоставили номера своих мобильных телефонов, получают от банка смс-сообщения, в которых указывается размер назначенной и перечисленной в «Ошадбанк» льготы в денежном выражении. В смс-сообщениях также информируют о состоянии расчетов с поставщиками коммунальных услуг.

  • В Постановлении №848* сказано, что доходы супругов, проживающих отдельно, учитываются при назначении субсидии. За исключением случаев, когда обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа. В некоторых управлениях социальной защиты говорят, что не знают о таких новшествах, поэтому доходы второго супруга считают. Как в таком случае действовать субсидиантам?

– В таких случаях необходимо написать повторное заявление в управление социальной защиты, сославшись на данное постановление. Если ситуация не решится, следует обращаться в вышестоящие инстанции – городские и районные управления.

  • Пенсионер проживал в селе один и получал субсидию, позже из-за проблем со здоровьем переехал к детям в город. Может ли он перевести субсидию по другому адресу и как это сделать?

– Субсидию перенести на другой адрес нельзя, ее назначают на определенное домохозяйство. А вот получать уже назначенную субсидию на домохозяйство, где удобно субсидианту, – можно. Это можно сделать в любом отделении банка.

Если субсидиант сменит место регистрации, ему необходимо будет повторно подавать документы на субсидию уже на адрес нового места проживания.

 

  • Можно ли изменить форму получения льгот, если средства не поступают в ОСМД?

 

Льготы на оплату коммуналки выплачиваются в наличной и безналичной формах. Те льготники, которые не успели написать заявление на получение наличных до 15 октября, до недавнего времени получали помощь на оплату коммуналки в безналичной форме. 

В декабре 2019-го Министерство соцполитики инициировало внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме. И уже с 1 января 2020 года льготники могут подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат в любое время года.

  • Как узнать размер субсидии? Некоторые получатели государственной помощи на оплату коммунальных услуг жалуются, что размер субсидии в этом отопительном сезоне меньше по сравнению с прошлым сезоном, а многим вообще отказывают в помощи. С чем это связано?

Виталий Музыченко советует в таких случаях письменно обращаться в местное управление социальной защиты населения. В обращении необходимо указать, что вы хотите получить письменное разъяснение о порядке назначения субсидии, формуле ее начисления или причинах отказа со ссылкой на соответствующий нормативный документ.

По словам министра, Закон Украины «Об обращениях граждан» гарантирует получение ответа на такой запрос.

*«Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»

Фото: engels.me

 

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Галина Полищук
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