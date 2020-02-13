Ставка налога на недвижимость для жителей Одессы и области

Ставки налога на недвижимость могут различаться в разных населенных пунктах. “Одесская жизнь” подготовила сравнительную таблицу, в которой отображены эти различия в населенных пунктах Одесской области.

Подробно об этом можно узнать в отделениях Государственной фискальной службы или на официальном сайте ведомства — в разделе Одесской области. Там же указаны ставки на нежилую недвижимость для физических лиц.

Ставка налога (%) Ставка налога (грн./1 м2) Кем принята ставка? 0,01 0,417 Сельсоветы: Главанский, Долиневский, Трудевский, Секретаревский, Старостинский, Антониевский, Новопетровский, Петровский, Ульяновский, Мигаевский, Новоборисовский, Бранковановский, Малигановский, Чогодарьевский, Преображенский. 0,02 0,835 Новосветовской сельсовет. 0,03 1,252 Сельсоветы: Новоивановский, Тростинецкий. 0,04 1,669 Карабановский сельсовет. 0,05 2,087 Сельсоветы: Суворовский, Керничанский, Первомайский, Фонтанский, Сербовский, Стрюковский, Неделковский, Йосиповский. 0,08 3,338 Бузиновский сельсовет 0,1 4,173 Горсоветы: Одесский, Арцизский. Сельсоветы: Василевский, Приозерненский, Новоградский, Калагмейский, Авангардийский, Таировский, Монашевский, Малоговский, Семеновский, Усатовский, Степановский, Мариновский, Новокальчевский, Роскветковский, Ряснопольский, Шевченковский, Доброславский, Кардонский, Кремидовский, Октябрьский, Новоандреевский, Армашевский, Ананьевский, Байталский, Долинский, Новогеоргиевский, Кодымский, Алексеевский, Баштанковский, Будеевский, Грабовский, Загнитковский, Крутовский, Лабушненский, Лысогорский, Малослабодский, Петровский, Пырижнянский, Писаровский, Смолянский, Тимковский, Шершенецкий, Гавиновский, Гоздарский, Новоселовский, Андреево-Ивановский, Совранский, Бакшанский, Каменский, Осычковский, Васильевский, Войничевский, Затишанский, Ленинский, Марьяновский, Новозарецкий. ОТГ: Шабо. 0,15 6,259 Адамовский сельсовет. 0,2 8,346 Сельсоветы: Каралинобугазский, Владимирский, Корномеевский, Николаевский, Бецеловский, Катарский, Щербанский, Славяносербский, Сошеостровской, Катериноплатоновский, Старомаяковский, Слабодской. ОТГ: Старо-Козачья. 0,25 10,433 Южненский горсовет Сельсоветы: Каменский, Петродолинский, Еремеевский, Пужайковский, Шляховский, Плосковский, Вербинский, Песчанский, Черниченский, Ясеневский. 0,3 12,519 Сельсоветы: Лащиновский, Озернянский, Новоцарканский, Староцарычанский, Гаевский, Заводовский, Великомихайловский, Ширяевский, Кохановский. 0,35 14,606 грн. Сельсоветы: Мирненский, Нерубайский. 0,4 16,692 Подольский горсовет. 0,5 20,865 Горсоветы: Белгород-Днестровский, Беляевский. Сельсоветы: Лоржанский, Новонекрасовский, Матросский, Трудовской, Молодежненский, Марьяновский, Новодолинский, Дальницкий, Сергеевский, Затокский, Русскоивановский, Августовский, Васильевский, Каменский, Ясковский, Егоровский, Великодолинский, Новоукраинский, Березовский, Гуляевский, Златоустовский, Михайловский, Михайло-Александровский, Яснопольский, Великоплосковской, Новодафиновский, Дмитриевский, Любопольский, Курисовский, Калиновский, Сенненский, Куяльницкий, Баковский, Крычуновский, Новокарбовский, Познанский, Троицкий, Капустянский, Концебовский, Вельшанский, Полинецкий, Перекрестовский, Фрунзенский. 0,6 25,038 Маяковский сельсовет. 0,75 31,298 Килийский горсовет. 0,8 33,384 Александровский сельсовет. 1 41,73 Сельсоветы: Кислицкий, Колонтаевский, Лиманский, Понятовский, Демидовский, Везирский, Новобелярский, Крыжановский, Новоноколаевкий, Первомайский, Сычавский, Сербский, Шампаловский, Трояндовский, Байбузовский; ОТГ: Красносельская, Балтская. 1,5 62,595 Сельсоветы: Вилковский, Марковский, Каирский, Бобровский.

Фото: abcnews.com.ua

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