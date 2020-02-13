Ставка налога на недвижимость для жителей Одессы и области

Ставки налога на недвижимость могут различаться в разных населенных пунктах. “Одесская жизнь” подготовила сравнительную таблицу, в которой отображены эти различия в населенных пунктах Одесской области.
Подробно об этом можно узнать в отделениях Государственной фискальной службы или на официальном сайте ведомства — в разделе Одесской области. Там же указаны ставки на нежилую недвижимость для физических лиц.
|Ставка налога (%)
|Ставка налога (грн./1 м2)
|Кем принята ставка?
|0,01
|0,417
|
Сельсоветы: Главанский, Долиневский, Трудевский, Секретаревский, Старостинский, Антониевский, Новопетровский, Петровский, Ульяновский, Мигаевский, Новоборисовский, Бранковановский, Малигановский, Чогодарьевский, Преображенский.
|0,02
|0,835
|
Новосветовской сельсовет.
|0,03
|1,252
|
Сельсоветы: Новоивановский, Тростинецкий.
|0,04
|1,669
|
Карабановский сельсовет.
|0,05
|2,087
|
Сельсоветы: Суворовский, Керничанский, Первомайский, Фонтанский, Сербовский, Стрюковский, Неделковский, Йосиповский.
|0,08
|3,338
|
Бузиновский сельсовет
|0,1
|4,173
|Горсоветы: Одесский, Арцизский.
Сельсоветы: Василевский, Приозерненский, Новоградский, Калагмейский, Авангардийский, Таировский, Монашевский, Малоговский, Семеновский, Усатовский, Степановский, Мариновский, Новокальчевский, Роскветковский, Ряснопольский, Шевченковский, Доброславский, Кардонский, Кремидовский, Октябрьский, Новоандреевский, Армашевский, Ананьевский, Байталский, Долинский, Новогеоргиевский, Кодымский, Алексеевский, Баштанковский, Будеевский, Грабовский, Загнитковский, Крутовский, Лабушненский, Лысогорский, Малослабодский, Петровский, Пырижнянский, Писаровский, Смолянский, Тимковский, Шершенецкий, Гавиновский, Гоздарский, Новоселовский, Андреево-Ивановский, Совранский, Бакшанский, Каменский, Осычковский, Васильевский, Войничевский, Затишанский, Ленинский, Марьяновский, Новозарецкий.
ОТГ: Шабо.
|0,15
|6,259
|
Адамовский сельсовет.
|0,2
|8,346
|
Сельсоветы: Каралинобугазский, Владимирский, Корномеевский, Николаевский, Бецеловский, Катарский, Щербанский, Славяносербский, Сошеостровской, Катериноплатоновский, Старомаяковский, Слабодской.
ОТГ: Старо-Козачья.
|0,25
|10,433
|Южненский горсовет
Сельсоветы: Каменский, Петродолинский, Еремеевский, Пужайковский, Шляховский, Плосковский, Вербинский, Песчанский, Черниченский, Ясеневский.
|0,3
|12,519
|
Сельсоветы: Лащиновский, Озернянский, Новоцарканский, Староцарычанский, Гаевский, Заводовский, Великомихайловский, Ширяевский, Кохановский.
|0,35
|14,606 грн.
|
Сельсоветы: Мирненский, Нерубайский.
|0,4
|16,692
|
Подольский горсовет.
|0,5
|20,865
|Горсоветы: Белгород-Днестровский, Беляевский.
Сельсоветы: Лоржанский, Новонекрасовский, Матросский, Трудовской, Молодежненский, Марьяновский, Новодолинский, Дальницкий, Сергеевский, Затокский, Русскоивановский, Августовский, Васильевский, Каменский, Ясковский, Егоровский, Великодолинский, Новоукраинский, Березовский, Гуляевский, Златоустовский, Михайловский, Михайло-Александровский, Яснопольский, Великоплосковской, Новодафиновский, Дмитриевский, Любопольский, Курисовский, Калиновский, Сенненский, Куяльницкий, Баковский, Крычуновский, Новокарбовский, Познанский, Троицкий, Капустянский, Концебовский, Вельшанский, Полинецкий, Перекрестовский, Фрунзенский.
|0,6
|25,038
|
Маяковский сельсовет.
|0,75
|31,298
|
Килийский горсовет.
|0,8
|33,384
|
Александровский сельсовет.
|1
|41,73
|
Сельсоветы: Кислицкий, Колонтаевский, Лиманский, Понятовский, Демидовский, Везирский, Новобелярский, Крыжановский, Новоноколаевкий, Первомайский, Сычавский, Сербский, Шампаловский, Трояндовский, Байбузовский;
ОТГ: Красносельская, Балтская.
|1,5
|62,595
|
Сельсоветы: Вилковский, Марковский, Каирский, Бобровский.
Фото: abcnews.com.ua
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