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Новости Одессы и Одесской области

Ставка налога на недвижимость для жителей Одессы и области

Ставка налога на недвижимость для жителей Одессы и области

Ставки налога на недвижимость могут различаться в разных населенных пунктах. “Одесская жизнь” подготовила сравнительную таблицу, в которой отображены эти различия в населенных пунктах Одесской области.

Подробно об этом можно узнать в отделениях Государственной фискальной службы или на официальном сайте ведомства —  в разделе Одесской области. Там же указаны ставки на нежилую недвижимость для физических лиц.

Ставка налога (%)Ставка налога (грн./1 м2)Кем принята ставка?
0,010,417  

Сельсоветы: Главанский, Долиневский, Трудевский, Секретаревский, Старостинский, Антониевский, Новопетровский, Петровский, Ульяновский, Мигаевский, Новоборисовский, Бранковановский, Малигановский, Чогодарьевский, Преображенский.

 

0,020,835 

Новосветовской сельсовет.

 

0,031,252 

Сельсоветы: Новоивановский, Тростинецкий.

 

0,041,669 

Карабановский сельсовет.

 

0,052,087 

Сельсоветы: Суворовский, Керничанский, Первомайский, Фонтанский, Сербовский, Стрюковский, Неделковский, Йосиповский.

 

0,083,338 

Бузиновский сельсовет

 

0,14,173Горсоветы: Одесский, Арцизский.

Сельсоветы: Василевский, Приозерненский, Новоградский, Калагмейский, Авангардийский, Таировский, Монашевский, Малоговский, Семеновский, Усатовский, Степановский, Мариновский, Новокальчевский, Роскветковский, Ряснопольский, Шевченковский, Доброславский, Кардонский, Кремидовский, Октябрьский, Новоандреевский, Армашевский, Ананьевский, Байталский, Долинский, Новогеоргиевский, Кодымский, Алексеевский, Баштанковский, Будеевский, Грабовский, Загнитковский, Крутовский, Лабушненский, Лысогорский, Малослабодский, Петровский, Пырижнянский, Писаровский, Смолянский, Тимковский, Шершенецкий, Гавиновский, Гоздарский, Новоселовский, Андреево-Ивановский, Совранский, Бакшанский, Каменский, Осычковский, Васильевский, Войничевский, Затишанский, Ленинский, Марьяновский, Новозарецкий.

ОТГ: Шабо.

0,156,259 

Адамовский сельсовет.

 

0,28,346 

Сельсоветы: Каралинобугазский, Владимирский, Корномеевский, Николаевский, Бецеловский, Катарский, Щербанский, Славяносербский, Сошеостровской, Катериноплатоновский, Старомаяковский, Слабодской.

 

ОТГ: Старо-Козачья.

 

0,2510,433Южненский горсовет

 

Сельсоветы: Каменский, Петродолинский, Еремеевский, Пужайковский, Шляховский, Плосковский, Вербинский, Песчанский, Черниченский, Ясеневский.

 

0,312,519 

Сельсоветы: Лащиновский, Озернянский, Новоцарканский, Староцарычанский, Гаевский, Заводовский, Великомихайловский, Ширяевский, Кохановский.

 

0,3514,606 грн. 

Сельсоветы: Мирненский, Нерубайский.

 

0,416,692 

Подольский горсовет.

 

0,520,865Горсоветы: Белгород-Днестровский, Беляевский.

Сельсоветы: Лоржанский, Новонекрасовский, Матросский, Трудовской, Молодежненский, Марьяновский, Новодолинский, Дальницкий, Сергеевский, Затокский, Русскоивановский, Августовский, Васильевский, Каменский, Ясковский, Егоровский, Великодолинский, Новоукраинский, Березовский, Гуляевский, Златоустовский, Михайловский, Михайло-Александровский, Яснопольский, Великоплосковской, Новодафиновский, Дмитриевский, Любопольский, Курисовский, Калиновский, Сенненский, Куяльницкий, Баковский, Крычуновский, Новокарбовский, Познанский, Троицкий, Капустянский, Концебовский, Вельшанский, Полинецкий, Перекрестовский, Фрунзенский.

0,625,038 

Маяковский сельсовет.

 

0,7531,298 

Килийский горсовет.

 

0,833,384 

Александровский сельсовет.

 

141,73 

Сельсоветы: Кислицкий, Колонтаевский, Лиманский, Понятовский, Демидовский, Везирский, Новобелярский, Крыжановский, Новоноколаевкий, Первомайский, Сычавский, Сербский, Шампаловский, Трояндовский, Байбузовский;

ОТГ: Красносельская, Балтская.

 

1,562,595 

Сельсоветы: Вилковский, Марковский, Каирский, Бобровский.

 

Фото: abcnews.com.ua

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Галина Полищук
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